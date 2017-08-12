郭富城女兒誕生倒數 岳母抵港準備陪產
香港天王郭富城今年4月終結單身，甜娶小22歲嫩模方媛，傳聞帶球嫁的方媛，下月即將替郭富城生下小公主，兩人已訂好香港養和醫院的頂級產房，4天3夜「順產套餐」要價約台幣40多萬，而今(12日)港媒報導，方媛的媽也就是郭富城的岳母已提前從上海到香港「Stand by」，準備親自迎接外孫女誕生。
從事網拍事業的方媛，婚前常在微博分享美衣美照，傳出有孕後，方媛曬照便開始避免照到肚子，以免有喜之事外洩，然待產中閒不住的她，上月PO出喝下午茶照總算洩漏當媽玄機，直言：「喜歡工作忙碌的每一天，最近有點空的好不習慣」，更有眼尖網友發現她刻意藏在桌下的孕肚已十分明顯。
據香港《蘋果日報》報導，為迎接方媛和郭富城的第一個小孩出世，方母已到香港準備待產，而自稱工作狂的郭天王下月依舊行程滿滿，與《踏血尋梅》導演合作的的新片將在9月開拍，不知屆時是否能像周杰倫先前生子一樣，請假回香港親眼迎接愛女出生。
(中時電子報)
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