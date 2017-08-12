NBA》狀元好敢講 富爾茲：布萊恩比詹姆斯強

今年選秀狀元富爾茲(左)認為布萊恩比詹姆斯更強，榜眼朗佐鮑爾卻有相反意見。(美聯社資料照)

七六人選秀狀元後衛富爾茲12日決定加入討論，「小飛俠」布萊恩與「小皇帝」詹姆斯到底誰強話題，「布萊恩比詹姆斯更出色，我沒貶低詹皇的意思，我只是認為布萊恩是最接近喬丹的球員！」不過他的說法隨即受到朗佐鮑爾的反對。

或許富爾茲是贊同喬丹最近說過，布萊恩比詹姆斯更強的主因，在於兩人拿過的總冠軍次數(布萊恩5次、詹皇3次)，「總冠軍數目確實占據很大因素，但如果你仔細觀看布萊恩取得的成就，真的太不可思議。」富爾茲說。

不過富爾茲一點也不想得罪到詹姆斯，畢竟兩人很有機會在場上對決不少次，「詹姆斯的歷史地位擺在那裡，他只是還須取得更多勝利，他現在擁有的球隊很棒，也還有機會贏下總冠軍，他是個偉大球員，也是NBA當今最好的。」

沒想到富爾茲的說法，馬上就被湖人榜眼「球哥」朗佐鮑爾給否定了，因為身為湖人球員的他，竟然不是力挺布萊恩，而是詹姆斯，「我最喜歡的球員一直是詹姆斯，我雖想選擇布萊恩，卻還是認為詹姆斯比布萊恩還強。」

會讓朗佐鮑爾說出這些話，也算留下伏筆，因為別忘了，詹姆斯最近遭到爆料打算明年夏天跳槽湖人，朗佐鮑爾當然想要討好一下詹皇，免得兩人真正變成湖人隊友之際，關係會變很尷尬。

(中時電子報)