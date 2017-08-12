吳佳晏創美業餘大賽紀錄 曾雅妮有接班人了？

吳佳晏(左)4年前和曾雅妮(右)合照。(翻攝臉書吳佳晏的高球天地)

吳佳晏創賽史最年輕晉級4強，成主辦單位美國高協(USGA)官網頭條新聞。(圖：擷取自USGA)

去年9月，當今「球后」韓國女將柳蕭然應裙襬搖搖之邀，在林口高球場為裙襬搖搖逐夢盃培訓的小將，傳授揮桿技巧，柳蕭然課程結束後讓學員提問，那時就有1位個頭小小、看起來還是小學生的小女生，搶先用著流利的英文發問，且一連串問了好幾個問題，那位小女生就是吳佳晏。當時就看得出她對高球的執著與熱誠，感受的到她有想要追逐的高球夢。

不到1年，吳佳晏在全球女子業餘第1大賽─美國女子業餘高球錦標賽，打出台灣人的驕傲，並創造賽史百餘年難能可貴紀錄，即以13歲不滿5個月，陸續締造賽史最年輕晉8強、晉4強歷史。曾連續109周在位世界第1的曾雅妮，14歲時打過這場比賽，但僅止於32強，吳佳晏不僅小她1歲，還一路過關斬將闖進4強賽，這位來自台灣的13歲大黑馬，今8強戰打敗世界業餘排名第18的美國選手史蒂芬生時，成了主辦單位USGA官網的頭條新聞，以她此戰一役成名，日後可望在國際女子高壇大鳴大放。

吳佳晏來自國內高球搖籃之一的新竹豐球場，5歲即隨新豐「林家3兄弟」林文堂、林文科、林文鴻之父林佳習球，也接受林文科指導，應這麼說，林佳是她師公、林文科是他師父，6歲就贏過冠軍，小學期間更是奪冠無數，她給人的印象是，有著想長大後想成為一流國際高手的雄心壯志，從她身上看到曾雅妮小時立志想稱霸LPGA的影子。

她2013年開始挑戰新豐培訓月賽以及裙擺搖搖逐夢盃月賽。2014年成為裙襬搖搖種子選手，正式加入美麗華球場培訓，這年暑假10歲的吳佳晏在裙擺搖搖安排下第一次飛到美國，與幾個姊姊參加「2014 Drive、Chip & Putt」少年高球競賽，吳佳晏在10-11歲組囊括此3項競賽的第1名，獲得10-11歲分齡組冠軍，而且遙遙領先第2名將近1倍的分數，當場讓所有美國小朋友、家長以及教練稱讚不已。

企圖心、堅持、努力，是成為優秀運動選手的先決條件，吳佳晏10歲時曾在美國對當地媒體記者：「我想國小畢業就轉職業、這樣就可以早點當世界第1。」。雖是童言童語，卻也看的出她小時有著強烈企圖心，且一路朝目標努力前進。

吳佳晏這幾年在裙襬搖搖高爾夫基金會的培養下，成績日益進步，不時安排她到美國參加FCG國際青少年比賽、聖地牙哥青少年和安妮卡青少女等各大青少年高球賽，壯大實力與累積大賽經驗；今年才從國小畢業的她，6月先後通過美國青少女錦標賽資格賽與美國青少女錦標賽參賽資格，雙雙取得這兩場美國女子業餘重大賽事的參賽資格，且在美國女子業餘錦標賽接連寫下賽史最年輕晉8強、晉4強歷史，這1戰也讓她日後揚名國際女子高壇，看見了希望。

(中時電子報)