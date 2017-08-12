黃光芹廣播專訪 民國黨主席徐欣瑩首度公開表態角逐新竹縣長

民國黨主席徐欣瑩在10日接受《POP搶先爆》主持人黃光芹專訪，首度公開表態參選2018新竹縣長選舉。(民國黨提供)

2018新竹縣下屆縣長選舉角逐者眾，挾著地方厚實根基的現任民國黨主席徐欣瑩在10日受訪時公開表態，角逐新竹縣長寶座。徐欣瑩笑說立委卸任後，很多鄉親都很關心她的動態，替她找工作，「本來我從政就是希望為社會大眾服務，跟民眾站在一起，民眾有這樣的企盼，我們就全力爭取！」

徐欣瑩接受《POP搶先爆》主持人黃光芹專訪，被問到是否確定投入新竹縣長選戰，徐欣瑩並未否認，坦言自副總統選完後，團隊持續深耕基層、傾聽基層心聲，支持者都希望她出來選新竹縣長，她也不會辜負民眾企盼，將全力以赴，首次公開表達參選意願。

徐欣瑩不諱言地說，有意參選新竹縣長的人非常多，光是國民黨欲參選縣長者至少4到5位，這人數讓黃光芹驚呼是「雨後春筍」；民進黨也傳出2到3位，對於行政院發言人徐國勇在基層跑場，外界普遍認為是「試水溫」。

民國黨主席徐欣瑩在10日接受《POP搶先爆》主持人黃光芹專訪，首度公開表態參選2018新竹縣長選舉。(民國黨提供)

面對國民黨與民進黨的雙重夾擊，徐欣瑩說會站穩腳步，希望持續爭取更多民眾的支持與認同，任職立委四年期間，她為新竹縣爭取到非常多中央的經費，「有行政資源，很多的理念就能實現，鄉親都知道我是做事的人，要讓新竹縣更好。」

「台灣經濟靠的是半導體產業，但很多科技大老都認為台灣科技業沒有未來了。」畢業於交大，具「科技立委」稱號的徐欣瑩轉達科技業心聲，直言蔡政府上台後，一例一休讓企業叫苦連天、軍公教年金改革讓政府信用破產，經濟卻毫無起色。

對於前瞻計劃，徐欣瑩也冷眼看待，認為這是「燒錢計劃」。像新竹輕軌僅一部分延伸到新竹縣，只有沿線居民會使用，但真正亟需改善的是新竹縣鄉鎮間的交通便利性，「鄉鎮到鄉鎮間，比新竹到台北還花時間。」她認為應該先完善全縣的公車網絡、培養民眾搭乘大眾運輸習慣、延伸快速道路連結起各鄉鎮及一高連接二高，再來談輕軌才更加實際。

徐欣瑩表態參選也引起收聽節目的網友討論，有人說：「徐欣瑩這份工作妳一定要接下」，也有人指出，「林為洲不是剛選完立委嗎？怎麼還沒做完又想出來選。」整體而言，大部分留言都持支持的立場。

(中時電子報)