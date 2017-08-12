四成爸爸腰圍超標　定期量腰圍健康生活動起來

衛生局特地結合教育局於在台北市立動物園，辦理「『醫』同『腰』約世大運 爸媽健康你熊讚」活動（台北市衛生局提供）

台北市衛生局於5、6月針對四到五年級學童辦理親子量腰圍學習單活動，統計了1萬2472筆腰圍資料發現，有四成的爸爸腰圍超出正常值，維持腰圍標準值是偵測「代謝症候群」的關鍵指標，為此，衛生局特地結合教育局於在台北市立動物園，辦理「『醫』同『腰』約世大運 爸媽健康你熊讚」活動，並邀請企業團體共同響應。

活動中將以健康體位、定期量測腰圍與認識代謝症候群為宣導主軸，呼籲大家從今天起，量量您的腰，了解自己的腰圍(男性不超過 90 公分或 35 吋、女性不超過 80 公分或 31 吋)，維持正常腰圍以避免代謝症候群的發生。

台北市衛生局長黃世傑指出國人十大死因排行中，與代謝症候群相關的腦血管疾病、心臟疾病、糖尿病、腎臟疾病及高血壓性疾病即佔了前十大死因中的五項，總數更遠超過第一名的癌症，足見預防代謝症候群的重要性，而代謝症候群五項檢測指標（腹部肥胖、高血壓、高血糖、高密度酯蛋白膽固醇及高三酸甘油酯）中，最重要且最容易自我檢測的就是腰圍，當腰圍過大就代表內臟囤積較多脂肪，易引起代謝症候群。

千禧之愛基金會董事長蔡克嵩表示，日常生活中實踐3D健康生活，可以有效幫助大家遠離代謝症候群，包含Do Control：控制好您的腰圍及三高指數；Do Healthy Diet：掌握低熱量、低油、低鹽、低糖、高纖維的飲食原則；以及Do Exercise：維持動態的生活習慣，尤其，全家人一起到戶外騎腳踏車、踏青，既能增加身體活動維持健康體態，又能增進親子關係。

活動現場以預防保健及健康促進為主題，設置「健康生活動起來」、「雲端血壓『自主』控」、「幸福送子鳥」、「鬥陣來戒菸健康又幸福」、「口腔黏膜檢查癌篩抽抽樂」及「護眼行動家」等6個攤位，除了透過闖關遊戲方式教導兒童及民眾正確的健康觀念，另設有「三高檢測站」，現場幫您量測血壓、血脂及血糖，闖關成功者除可獲得1份實用小禮品外，前500名於現場完成腰圍量測者，還可再兌換完成腰圍量測小禮物。

(中時)