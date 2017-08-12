北韓危機中美元首通話 習呼保持克制

中美兩國元首於美東時間11日晚間(台北12日)通話，就當前朝鮮半島局勢交換意見。（新華社）

中美兩國元首於美東時間11日晚間(台北12日)通話，就當前朝鮮半島局勢交換意見。習近平呼籲，有關方面保持克制，避免加劇朝鮮半島局勢緊張的言行；川普表示，理解中方在朝鮮半島發揮的作用。中美方同意繼續保持溝通。

習近平指出，中美在實現朝鮮半島無核化、維護朝鮮半島和平穩定方面擁有共同利益，強調解決朝鮮半島核問題，最終還是要堅持對話談判、政治解決的大方向。

中方願在相互尊重的基礎上與美方保持溝通，共同推動朝鮮半島核問題妥善解決。

川普則表示，充分理解中方在朝鮮半島核問題上發揮的作用，指出美方願意和中方繼續就共同關心的重大國際和地區問題保持密切溝通。

(中時)