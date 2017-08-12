「銀髮日托安親-老年人的幼稚園」長輩爭相報名

「銀髮日托安親-老年人的幼稚園」台中大里與霧峰兩所分校昨日正式營運。（圖／曾麗芳）

「愛德高登銀髮學園」創辦人兼董事長莊保霖（左三）表示，預防照顧與健康管理，是愛德高登銀髮學園的核心價值。（圖／曾麗芳）

長照、老人照護等議題，愈來愈受到全球各國的重視，台中銀髮園事業旗下的「愛德高登銀髮學園」，積極推動打造「銀髮日托安親-老年人的幼稚園」連鎖加盟體系，台中大里與霧峰兩所分校昨日正式營運，分別可招收36名與40名生活尚可自理的銀髮長者，月費9,000元；即日起至年底前報名，免收半年註冊費1.8萬元，吸引許多銀髮長輩爭相報名參加。

「愛德高登銀髮學園」創辦人兼董事長莊保霖表示，預防照顧與健康管理，是愛德高登銀髮學園的核心價值，期望未來3年內，全台各縣市都能開設1所分校；10年內，達成各鄉鎮市都有1所分校的目標。

根據衛福部資料顯示，65歲以上老人衰弱盛行率為16.1％，若扣除失能者後仍有4.7％，也就是說，目前全台約有15萬3,700位衰弱但未失能的老人，平均每鄉鎮各約有418人。

因此，「愛德高登銀髮學園」針對衰弱長者、輕度認知障礙或輕度失智的族群，提供一個「純日托」的托老服務，導入系統化的「預防及延緩失能和失智」模組化課程，每季評估長者的身、心及社會等各項功能，提升家屬與長者的生活品質和生命價值。

莊保霖舉日本經驗為例指出，距離東京約1小時車程的何光市，總人口約10萬人，他們將長照資源用在最初期的衰弱族群，長期觀察後發現，需要長照比例只有全日本總平均的一半。

莊保霖強調，日間托老屬預防性之老人服務項目，台灣長照服務若能著重於「預防勝於治療」的觀念，使準備進入衰弱階段或已是衰弱的長者，能在「銀髮日托安親-老年人的幼稚園」受到適切的照顧，相信這對台灣未來長照需求及總體支出可有效被控制、甚至降低。

「愛德高登銀髮學園」以社會企業的觀點，與朝陽科技大學銀髮產業管理系教授鄭堯任領軍的團隊進行產學合作，推出「愛德高登銀髮學園」銀髮日托安親連鎖服務，目前在台中市大里區及霧峰區已設立2所分校，提供高品質的純日托服務。

鄭堯任表示，交通部公告年滿75歲的長者，今年7月起須經過體格檢查合格後，再通過認知功能測驗或檢附未患中度以上失智症證明，才能換發3年有效期限的駕照，顯示國人平均餘命80.2歲的最後5年，其自理能力是有待評估的。

因此，鄭堯任建議，未來年滿75歲的長者，在體檢及認知功能檢測未達自理能力健全標準者，應有專人陪伴照顧或日間托老服務的介入，以達預防勝於治療的目標。

受傳統價值觀念的影響，國人在家庭資源的分配和關注的焦點上，孩童是重於老年父母的。莊保霖強調，托老不只是盡孝道的議題，更是預防照顧、延緩長照需求期間，也是節省長者一生照顧總支出的重要觀念。

根據統計顯示，國人一生中需要長期照護的期間平均約7.3年，北歐人平均只有2週；「愛德高登銀髮學園」霧峰分校園長李恩慈表示，加盟創辦的使命就是「讓年長者能夠尊嚴老化，平均臥床時間只有1天，也就是臨終前一天，才躺在床上！」只要大家對托老有正確的認識，並在適當的時機安排托老服務，相信長者的晚年生活會更有品質，並能降低一生的照顧總支出。

(工商)