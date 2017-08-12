高市警加碼「區域聯合掃蕩」展現打擊犯罪決心
警政署11日深夜至12日凌晨展開全國性擴大臨檢，高雄市警局同步之外還加碼執行「區域聯合掃蕩」，針對近來連續發生刑案的前鎮、新興、苓雅區施大區域性掃蕩作為，一夜下來，查獲槍毒、通緝犯、殺人犯罪案件。
高雄市近來的夜裡不平靜，打殺案件頻傳，市警局長陳家欽坐鎮指揮下，所幸都迅速破案。
另針對近日來連續發生刑案的前鎮、新興、苓雅區加碼實施「區域聯合掃蕩」，3區優勢警力在苓雅警分局編排勤務後，兵分多路，針對轄區內大型特種營業場所實施聯合稽查臨檢外，在重要道路也進行路檢，讓不法分子無從遁形，保障市民夜間生活安全無虞。
陳家欽也藉此宣示絕不容許在街頭滋事鬥毆等暴力行為，並要求加強掃蕩槍械毒品，以實際作為來證明警方絕對有信心與能力執行公權力，確保高雄成為治安零恐懼的宜居城市。
「區域聯合掃蕩」至12日凌晨結束時成果豐碩，查獲殺人犯罪1件1人、通緝犯1件1人、竊盜案7件7人、尋獲失竊汽車1部、失竊機車2部、公共危險7件7人、違反槍砲彈藥刀械管制條例1件1人起獲槍械1把、違反毒品危害防制條例9件11人，查獲毒品數量35.48g。
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(中時)
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