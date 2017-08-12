3C、文創、美食！大光華商圈「夏日嘉年華」好康一籮筐

大光華商圈是許多人購買3C產品的好去處。

台灣科技、3C產品國際有目共睹！話說日前一項調查指出，全球前25大高科技城市台灣上榜 ... 台北則排名第5，贏過首爾（6）和新加坡（8），可謂亞洲之冠！想要買3C產品，許多人必會來「光華商圈」！趁著暑假，大光華商圈整合周邊店家、三創生活圈推出多款3C、文創、美食產品優惠，還有人氣月讀女樸見面會、夏日音樂會，邀您在夏日享好康！

台北市大光華商圈，整合八德商圈、光華數位新天地、三創生活園區、華山1914文創園區及台北科技大學等數位商場、文創及流行場域，在台北市商業處指導下，將於106年8月12日及8月13日兩天在三創生活園區前廣場及八德路1段43巷周邊舉辦｢夏日嘉年華｣活動，活動內容包括時下最先進的3C科技、最新奇的文創商品、夏日最夯的美食飲品及親子互動區，邀大家一起來參與。

台北市商業處蔡宗雄處長表示，今年大光華商圈夏日嘉年華活動，除有商圈中各3C、科技廠牌商品展示，特別規劃文創商品、夏日盛品區，廣邀各大網路平台上的文創商家、手作美食商家參與此次夏日嘉年華活動。

現場將有書法揮毫、北科大雷射切割相關穿戴式配飾，及成立在花東縱谷堅持推出天然原味無添加的春一支帶來手作冰棒，希望藉以引領民眾深入了解各類文創品牌及品嘗特色美食，以帶動國內文創產業的發展外，並讓大家看到大光華商圈不同層面的發展。

光華商場發展協會李秀雲理事長表示，大光華商圈活動為期兩天，特別邀請北科大熱舞社帶來活力四射的開場表演及月讀女僕熱舞表演，另為了讓家長也能帶小朋友一起參與活動，還特地規劃親子互動區及大型遊戲氣墊，讓大小朋友一起同樂時也能一邊體驗有趣、益智、好玩又新穎的產品。

話說大光華商圈訴有「台北秋葉原」之稱，各種最新款3C產品齊聚，許多人也會來這看商品比價。加上鄰近台北科技大學，因此美食林立！近來鄰近的華山1914園區成為文創聖地！不時有藝文展覽，而三創生活園區也打造出自己特色，兒童館、音響館、相機館，成為結合科技與生活的親子樂園。

活動期間民眾只要跟現場主題視覺物拍照，上傳至個人Facebook打卡並加上主題標籤「大光華商圈-夏日嘉年華」，即可至大會服務處兌換抽獎券參加抽獎，有機會把電腦處理器、主機板、電影門票等大獎帶回家。

(中時電子報)