「天空之夢」摩天輪今推「仲夏觀星許願之旅」

全台最大的「天空之夢」摩天輪，配合英仙座流星雨來了，為讓所有觀星迷可以近距離感受浩瀚星空的絕美奇景，首度推出「仲夏觀星許願之旅」。（圖／麗寶樂園）

麗寶樂園度假區內、全台最大的「天空之夢」摩天輪，配合英仙座流星雨來了，為讓所有觀星迷可以近距離感受浩瀚星空的絕美奇景，首度推出「仲夏觀星許願之旅」，8月12日、13日限時再加碼，於「Sky Dream天空之夢摩天輪」臉書粉絲專頁按讚，出示手機之按讚畫面，原價700元的雙人摩天輪門票可享6折只要450元，就能和另一半、家人或朋友共乘全台最大得摩天輪，欣賞英仙座流星雨。

英仙座流星雨與象限儀座流星雨、雙子座流星雨並列年度3大流星雨，經天文學家觀測，最適合觀賞流星雨的時間，是今（12）日（周六）天空完全暗下來（晚上7點50）到月亮升起之前（晚上9點40），大約歷時2個小時的時間，麗寶樂園貼心地將摩天輪搭乘時間、延後半小時至晚上9點30，搭乘摩天輪時可盡情飽覽盛大璀璨的流星雨。

此外，園方也提供專業望遠鏡的租賃服務，有2款不同倍率的望遠鏡，租借1次費用為50或100元，可供遊客攜帶至摩天輪車廂中，透過望眼鏡一窺山海城市美景或浩瀚星斗的難得經驗。

(工商)