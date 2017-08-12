上原多香子出軌害死夫 爆將被演藝圈放逐

上原多香子與阿部力（右圖）出軌醜聞震驚日本演藝圈。（圖／翻攝自tkk_uehr推特；我是阿部力微博）

日本經典女團「SPEED」成員上原多香子近日因3年前上吊自殺的丈夫TENN遺書外流，揭發了當年她與男星阿部力的不倫戀，挨轟逼死老公的多香子和小王阿部力在日本被網友砲轟是姦夫淫婦，人氣跌到谷底，卻不見多香子的公司出面滅火，日媒則報導公司已決定不再保護多香子，傳她不久後很有可能被演藝圈放逐。

3年前害死老公的婚外情爆發後，上原多香子昨仍按照原定計畫於名古屋彩排女歌手森昌子的音樂劇，據悉，多香子私下為了自己的醜聞，已事先向工作人員與搭檔道歉，愧疚無故牽累到其他人，而該音樂劇今天首登場，將表演到18日結束，勢必引來大批媒體爭相採訪，其他演員被問此事則不願回應。

另一方面，已婚的阿部力陷入不倫戀醜聞後，友人透露，他與大陸演員妻子史可早在2012年分居，更有陸媒指出兩人早就低調簽字離婚，但史可的經紀人表示：「藝人的私事不回應」，阿部力方面也尚未對婚姻狀態說明。

(中時電子報)