習川通話 白宮：希能藉此和平解決北韓問題

美國總統川普和中國國家主席於美東時間11日晚間就北韓問題通電後，白宮發布聲明指出，美中領導人同意北韓必須停止其挑釁和升高緊張的行為，表示美中兩國元首關係極為親近，希能藉此和平解決北韓問題。

聲明中表示，兩國元首一致肯定，聯合國安理會最近通過有關北韓的決議案，認為這是朝鮮半島實現和平與穩定的重要和必要的一步。美中領導人同意北韓必須停止其挑釁和升高緊張的行為； 川普總統並重申了對朝鮮半島無核化的共同承諾。

聲明指出，川普總統期望在今年稍晚與習近平主席在中國晤面，這將是一次極具意義的會面。聲明最後強調，川普和習近平關係非常親近，希能藉此和平解決北韓問題。

(中時)