習川通話 白宮：希能藉此和平解決北韓問題
美國總統川普和中國國家主席於美東時間11日晚間就北韓問題通電後，白宮發布聲明指出，美中領導人同意北韓必須停止其挑釁和升高緊張的行為，表示美中兩國元首關係極為親近，希能藉此和平解決北韓問題。
聲明中表示，兩國元首一致肯定，聯合國安理會最近通過有關北韓的決議案，認為這是朝鮮半島實現和平與穩定的重要和必要的一步。美中領導人同意北韓必須停止其挑釁和升高緊張的行為； 川普總統並重申了對朝鮮半島無核化的共同承諾。
聲明指出，川普總統期望在今年稍晚與習近平主席在中國晤面，這將是一次極具意義的會面。聲明最後強調，川普和習近平關係非常親近，希能藉此和平解決北韓問題。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。