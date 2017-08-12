民眾籲請小英返車城老家路過 了解六堆自來水
有民眾近日在行政院臉書留言陳情，希望政府正視屏東仍有多處尚未裝設自來水，呼籲「蔡英文總統返車城老家時，請撥空『路過』了解屏東『六堆』自來水。」
行政院長林全昨（11）日視察安農溪親水環境營造成果，行政院臉書當天貼文，稱許其為全國親水河岸的示範亮點。林全臉書今（12）日也再發文，肯定安農溪的水環境營造，並強調前瞻計畫水環境建設重點，其中包括提升水的品質。
不過，有民眾讀後在行政院臉書留言陳情，「門前佳平溪全年伏流水，不遠處流入東港溪，全年無休……但是政府卻表明無能力安裝自來水。」
留言中進一步表示，「最近屏東潮州安裝自來水，但是一公里外的『中堆~竹田』、『後堆~內埔』、『先鋒堆~萬巒』仍然喝有重金屬農藥汙染風險的地下水。」
民眾在留言最後呼籲，「中央反對『一國兩制』，地方卻是『一縣兩制』。請多照顧『六堆』客家鄉親，蔡英文總統返車城老家時，請撥空『路過』了解屏東『六堆』自來水。拜託！承蒙您！」
林全臉書今日貼文指出，前瞻基礎建設計畫水環境建設重點，第一是完善的供水系統，第二是改善淹水問題，尤其是暴雨造成的水災，第三是提升水的品質。
林全臉書強調，打造人類與水共存的親水環境，做好污水處理、灌排分離等，讓乾淨的水親近生活。
臉書中還表示，未來，安農溪河段營的工程計畫，除原有的灌溉使用，還可泛舟，目前包括周邊自行車道及親水步道都會兼顧，並秉持前瞻態度處理問題。讓大家夏天來到宜蘭，除了能去童玩節親子同樂之外，傍晚時分也能到安農溪河畔欣賞夕陽晚霞。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。