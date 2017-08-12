民眾籲請小英返車城老家路過 了解六堆自來水

林全臉書貼文強調，前瞻基礎建設計畫水環境建設重點，第一是完善的供水系統，第二是改善淹水問題，尤其是暴雨造成的水災，第三是提升水的品質。（林全臉書）

有民眾近日在行政院臉書留言陳情，希望政府正視屏東仍有多處尚未裝設自來水，呼籲「蔡英文總統返車城老家時，請撥空『路過』了解屏東『六堆』自來水。」

行政院長林全昨（11）日視察安農溪親水環境營造成果，行政院臉書當天貼文，稱許其為全國親水河岸的示範亮點。林全臉書今（12）日也再發文，肯定安農溪的水環境營造，並強調前瞻計畫水環境建設重點，其中包括提升水的品質。

不過，有民眾讀後在行政院臉書留言陳情，「門前佳平溪全年伏流水，不遠處流入東港溪，全年無休……但是政府卻表明無能力安裝自來水。」

留言中進一步表示，「最近屏東潮州安裝自來水，但是一公里外的『中堆~竹田』、『後堆~內埔』、『先鋒堆~萬巒』仍然喝有重金屬農藥汙染風險的地下水。」

民眾在留言最後呼籲，「中央反對『一國兩制』，地方卻是『一縣兩制』。請多照顧『六堆』客家鄉親，蔡英文總統返車城老家時，請撥空『路過』了解屏東『六堆』自來水。拜託！承蒙您！」

林全臉書今日貼文指出，前瞻基礎建設計畫水環境建設重點，第一是完善的供水系統，第二是改善淹水問題，尤其是暴雨造成的水災，第三是提升水的品質。

林全臉書強調，打造人類與水共存的親水環境，做好污水處理、灌排分離等，讓乾淨的水親近生活。

臉書中還表示，未來，安農溪河段營的工程計畫，除原有的灌溉使用，還可泛舟，目前包括周邊自行車道及親水步道都會兼顧，並秉持前瞻態度處理問題。讓大家夏天來到宜蘭，除了能去童玩節親子同樂之外，傍晚時分也能到安農溪河畔欣賞夕陽晚霞。

(中時)