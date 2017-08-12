採梨撿到30萬現鈔 失主寫信請市長表揚
台中繆姓梨農日前在果樹下拾獲大筆現金，紙袋內還有珠寶首飾，立即拿到和平派出所招領，經員警清點，共有現金30萬元及3條翡翠項鍊，但未發現失主證件。警方根據紙袋內的收據電話抽絲剝繭，透過其他廠商，輾轉聯繫蔡女領回。
失主蔡女家住龍井區，與丈夫開設紙箱工廠，她向員警表示，遺失當晚到東勢、和平地區收取紙箱貨款，返家後發現皮包遺失，立即到住家附近的派出所請求協尋，整夜無法入睡，直到早上接到員警電話，失而復得的心情，欣喜若狂。
蔡女領回現金及翡翠項鍊後，近日寫信到台中市長信箱，請市長表揚拾獲人及員警。繆姓果農表示，現在是高接梨的採收農忙時期，但一想到失主肯定著急萬分，馬上放下手邊工作，送到派出所，只希望能儘快歸還失主，員警隔天就協助物歸原主，效率很快，滿厲害的！
(中時)
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