採梨撿到30萬現鈔 失主寫信請市長表揚

梨農在果樹下拾獲大筆現金，經員警清點共有30萬元。（王文吉翻攝）

梨樹下冒出錢財！繆姓梨農向警方說明撿到大筆現金及珠寶的地點。（王文吉翻攝）

蔡女遺失翡翠項鍊及30萬現金，被繆姓梨農拾獲。（王文吉翻攝）

台中繆姓梨農日前在果樹下拾獲大筆現金，紙袋內還有珠寶首飾，立即拿到和平派出所招領，經員警清點，共有現金30萬元及3條翡翠項鍊，但未發現失主證件。警方根據紙袋內的收據電話抽絲剝繭，透過其他廠商，輾轉聯繫蔡女領回。

失主蔡女家住龍井區，與丈夫開設紙箱工廠，她向員警表示，遺失當晚到東勢、和平地區收取紙箱貨款，返家後發現皮包遺失，立即到住家附近的派出所請求協尋，整夜無法入睡，直到早上接到員警電話，失而復得的心情，欣喜若狂。

蔡女領回現金及翡翠項鍊後，近日寫信到台中市長信箱，請市長表揚拾獲人及員警。繆姓果農表示，現在是高接梨的採收農忙時期，但一想到失主肯定著急萬分，馬上放下手邊工作，送到派出所，只希望能儘快歸還失主，員警隔天就協助物歸原主，效率很快，滿厲害的！

(中時)