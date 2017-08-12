取經蘋果總部 林佳龍：水湳朝矽谷模式發展
美國加州矽谷聚集全球頂尖企業總部，台中市長林佳龍為規畫水湳經貿園區智慧化取經，12日參訪不對外開放的「蘋果APPLE總部」，讓他對占地253公頃水湳智慧園區有更多的啟發，蘋果總部新區強調自然光和自然風，猶如在森林裡工作
，「這是我理想中水湳智慧城的辦公環境」。
林佳龍說，蘋果APPLE總部研發人員坐在沙發區，不拘限要在辦公室，樹木就在採光自然的建物內，人與自然融合，水湳智慧城希望結合生產、生態和生活，吸引許多總部，這次拜訪矽谷許多公司，不只著重硬體建設，更重視軟實力，期待水湳未來的發展模式，就像是矽谷一樣，是個讓人能發揮創意與活力，享受生活品質的地方。
「矽谷是創新創業典範，尤其很多總部的規畫都相當人性化，且融入生態景觀！」林佳龍強調，台中是宜居城市，如能結合智慧城市建設，相信可以吸引許多人才，以人為本，打造綠色永續宜居城市。
矽谷匯集國際各大總部，林佳龍也推動台中的企業總部回娘家，如何打造吸引業者的企業總部？林佳龍水湳智慧城要打動業者來設企業總部的心，要讓人們在這裡工作就是生活，生活也是工作，水湳智慧城有中央公園、國際會議展覽中心
、綠美圖、中台灣電影中心、智慧營運中心等，期待水湳未來的發展模式，就像是矽谷一樣。
(中時)
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