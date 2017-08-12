三山國王廟離奇火災　廟身完好神尊燒毀

三山國王神尊的其中一尊被燒毀嚴重。（周麗蘭攝）

三尊國王神尊只剩一尊完好。（周麗蘭攝）

廟身屋頂有避雷針，但還是遭到雷擊。（周麗蘭攝）

屋頂的龍尾及龍爪，也被擊落。（周麗蘭攝）

西螺鎮七座里發生一起離奇火災，供奉三山國王的長山宮日前失火，但廟身完整，兩尊國王神尊以及一些小神尊被燒毀，經調查確認是雷擊導致電線走火。廟方扶鸞請示神明，神明告知三山國王替村民擔災才遭燒毀。

10日早上九點多，西螺鎮七座里打雷下雨，九點半時不斷打雷，突然轟一聲電視、音響壞掉，廟婆走到廟墊查看，赫然發現神尊起火，趕緊提水滅火，但火勢太大，三山國王中的兩尊神尊燒到焦黑，面容、衣物毀損嚴重。

雨勢停後村民到廟後查看，屋頂的龍爪、龍尾也遭雷擊斷裂，水泥碎屑散落地面，甚至彈到50多公尺外民宅外。

由於這起火災太離奇，廟方當天立刻扶鑾，神明降乩指示，三山國王為保祐村民平安，為村民擔災。

(中時)