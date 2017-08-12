鄧福德訪珍珠港 會太平洋美軍司令

美軍參謀首長聯席會議主席鄧福德12日到訪美國夏威夷珍珠港-希卡姆聯合基地（Joint Base Pearl Harbor-Hickam） ，與太平洋美軍司令、日裔的海軍四星上將哈里斯會談。(截自美軍參謀首長聯席會議推特網頁)

在美國總統川普表示針對北韓的軍事選項全面到位、「炮彈已上膛」後，美軍參謀首長聯席會議主席鄧福德12日到訪美國夏威夷的美軍太平洋司令部總部所在珍珠港-希卡姆聯合基地（Joint Base Pearl Harbor-Hickam） ，並與被譽為美國海軍內部「東亞通」的 太平洋美軍司令、日裔的海軍四星上將哈里斯等將領會談。

在此之前，美軍太平洋司令部曾發布推文表示，部署在西太平洋軍事戰略樞紐關島的美軍B-1B 槍騎兵長程戰略轟炸機，已準備好在當局下令後執行「今晚開戰」任務。推文中也刊出一系列B-1B 槍騎兵長程戰略轟炸機照片。

(中時)