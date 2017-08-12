只看捐血報告未健檢 婦人狂吐驚見肝腫瘤破裂

蔡女士日前因肝腫瘤破裂而狂怒不止，康復後當終生志工來宣導保肝觀念。（倪浩倫攝）

62歲的蔡女士，去年底家族旅遊時，突然胃痛嘔吐、一吐就是半小時，原以為是急性盲腸炎，未料返家後，症狀卻依舊不見緩解，就醫驚見左肝長了顆近10公分的腫瘤、且已破裂，「活命機率僅2成」，最終經手術搶回一命，立志終生都要當志工、宣導保肝知識，現逢人便提醒「定期健檢」的重要性。

肝病防治學術基金會今慶祝23周年慶，會中也替鬼門關前走一遭的蔡女士慶生。從24年前、年年捐血的蔡女士，看到報告顯示沒罹患肝炎，就疏於健康檢查，未料卻罹患肝癌、甚至肝腫瘤破裂。她的主治醫師、肝基會董事長許金川當時告訴她，肝腫瘤破裂患者，10人僅有2人能開刀「你很幸運」，雖切除了2／3的肝臟，但因左肝還有功能，故不太影響生活。

蔡女士說，為了感謝救命之恩，她已開始在肝基會擔任志工「要當一輩子」，除了親朋好友，她更逢人就提醒健檢的重要性，「不要像我，等到這麼嚴重才發現」；但她先生郭建福樂觀表示，至少太太現在已恢復健康，且家人都很貼心，陪著她早睡早起、飲食清淡、規律運動，「大家感情和健康都變的更好了」。

肝基會執行長楊培銘說，篩檢、積極就醫、早期治療是消滅肝病的三部曲，肝基會過去23年，走遍全台鄉鎮、辦了600多場篩檢，但對後二部曲仍有很大努力空間，故從去年起，從C肝高風險區的雲嘉南開始，與地方衛生單位合作，呼籲病友積極出來就醫，遏止肝病惡化。

許金川表示，每年約1.3萬名國人死於肝臟疾病，肝癌死亡率更排所有癌症第2位，門診上，常看到許多患者因為延誤治療，讓家人成為孤兒寡婦，甚至在路上，也常看到他一些不幸離世患者的家屬「對他當時的努力致上謝意」，讓他相當鼻酸，也更加深他要消滅肝病的決心。

肝基會董事長許金川說，他已仙逝的老師、肝基會創會董事長宋瑞樓，昨天還在夢中「打電話給他」，說「還有很多人沒救起來」，並開玩笑地說「再不努力，就得切肝謝罪」；他說，他絕對會事必躬親，也找許多年輕醫師一起來對抗肝病，更期許「10年內，能在國內興建一棟專屬肝病的醫療大樓」。

(中時)