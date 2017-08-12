童玩節閉幕 人數甩墊底看明日

童玩節將在明天閉幕，目前入園人數已有30萬人次，能否高於2007年紀錄，就看明天閉幕。（李忠一攝）

2017宜蘭國際童玩藝術節將在明天閉幕，今年受到颱風休園影響，讓童玩節少4萬遊客入園，主辦單位統計至11日，入園人數達30.2萬人次，今天（12日）預估上看1.5萬人，能否高於2007年最低的33萬人次，就在明天閉幕式。

童玩節除第1、2年舉辦天數僅23天，入園人數未達30萬外，人數最少是2007年33萬人次，最多是2002年的90.4萬人次，去年是36.6萬人次。今年童玩節舉辦44天，但因尼莎颱風休園2天，加上颱風前後天候差，影響入園意願。

童玩節發言人張曜顯表示，最近這十天是暑假旅遊的旺季，以及童玩節將閉幕，持有貴賓券、童玩護照的遊客紛紛回流，才讓入園人數拉尾盤；雖然統計至11日是30.2萬人次，但平均入園人數已達7200人，高於2007年的6488人。

對於是否能高於2007年入園人數，張曜顯說：「應該有機會破，就看閉幕人數！」明天閉幕會主打運動風，晚上還有重頭戲火把遊園，歡迎大家蒞臨，絕對不要錯過。

(中時)