童玩節閉幕 人數甩墊底看明日
2017宜蘭國際童玩藝術節將在明天閉幕，今年受到颱風休園影響，讓童玩節少4萬遊客入園，主辦單位統計至11日，入園人數達30.2萬人次，今天（12日）預估上看1.5萬人，能否高於2007年最低的33萬人次，就在明天閉幕式。
童玩節除第1、2年舉辦天數僅23天，入園人數未達30萬外，人數最少是2007年33萬人次，最多是2002年的90.4萬人次，去年是36.6萬人次。今年童玩節舉辦44天，但因尼莎颱風休園2天，加上颱風前後天候差，影響入園意願。
童玩節發言人張曜顯表示，最近這十天是暑假旅遊的旺季，以及童玩節將閉幕，持有貴賓券、童玩護照的遊客紛紛回流，才讓入園人數拉尾盤；雖然統計至11日是30.2萬人次，但平均入園人數已達7200人，高於2007年的6488人。
對於是否能高於2007年入園人數，張曜顯說：「應該有機會破，就看閉幕人數！」明天閉幕會主打運動風，晚上還有重頭戲火把遊園，歡迎大家蒞臨，絕對不要錯過。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。