周董赴泰度假替昆凌慶生 甜到連腳都放閃
天王周杰倫（周董）今年6月與老婆昆凌生下一兒集滿「好」字，為感謝妻子的辛勞，周董最近帶全家人赴泰國度假，順便替今(12日)過24歲生日的昆凌慶生，網友昨曬出捕獲照，可見兩人都選穿黑色上衣、戴墨鏡，連腳上的拖鞋都要選擇情侶款，可說是閃到最高點。
周董夫妻二度當爸媽後，更常被網友目擊甜蜜出遊照片，先前昆凌自曝女兒餵食長頸鹿照片，而長頸鹿前的指示牌洩漏了他們人在泰國，近日又有網友分享在泰國巧遇周董全家人，可見周杰倫一身度假休閒裝扮，後頭的昆凌則是穿著短褲，大秀纖細長腿，一旁的娃娃車疑坐著兒子Romeo，一家四口全員出動，貼近野生動物，想必讓剛滿24歲的昆凌有個最難忘、幸福的生日。
(中時電子報)
關鍵字：周杰倫
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