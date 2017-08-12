改變的起點》萌娃出生 搖滾教父羅大佑「終於像個正常人」

音樂教父羅大佑，譜出生命之歌。（影／中視新聞YouTube）

締造華語歌壇傳奇的音樂教父羅大佑，睽違13年發行《家III》新專輯，接受中視《改變的起點》專訪時，他回憶起自己音樂之路的兩難抉擇，即使當時已經在台港樂壇走紅，但有整整十年時間，仍在當醫生跟音樂人之間相互拔河，最終受到父親肯定，才在職業欄寫上「作曲」。而相較過去憤青及冷酷形象，羅大佑談到跟五歲女兒的居家生活，立刻秒變慈父，他在錄影現場開心大呼，女兒徹底改變了他，使他活得「像個正常人！」

（圖／中視提供）

當年以《鹿港小鎮》跟《戀曲1980》等歌，成為台灣家喻戶曉人物的羅大佑，在香港朋友的鼓動下，放棄高薪的醫生工作，帶著破釜沉舟的決心赴香港樂壇發展。羅大佑回憶剛開始到香港時因為一句廣東話都不會講，一開始也曾遭到排斥，所以他只能「靠純音樂」，以製作電影配樂來謀生。

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為了節省支出，羅大佑當時跟香港歌手泰迪羅賓合租了一間錄音室，一邊隔了四、五個榻榻米，不到兩坪的空間就當臥房，奮鬥了三年，終於靠音樂賺得穩定收入。他的音樂創作之路在當醫生之間反覆抉擇，歷經了十年才終於到父親及自我的肯定，「有一次我爸從日本觀光，搭機回到台灣機場，海關要檢查他的行李，他就跟海關說：我是羅大佑的爸爸，你還要查嗎？」 結果海關就真的沒檢查，「看得出來，他(父親)還是以這個…以我這個不肖子為傲的。」

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曾經是不婚主義，一生都奉獻在音樂創作的羅大佑，談起五歲女兒，立刻從教父秒變慈父，「寫《家III》那個時候其實正好是我們決心最大，想做試管嬰兒，要把她做出來的時候…想替自己成立一個家庭的願望是很強烈的。」雖然當父母之後，必須經常歷經孩子生病的「虛驚」，或者為了幫女兒挑選「哪個公主好看」而中斷音樂創作，但羅大佑仍驕傲且開心地說，「女兒出生到現在，改變了我的作息狀態…我終於比較像個正常人了！」

從一頭捲髮，黑衣墨鏡的搖滾憤青，到華語歌壇音樂教父，羅大佑譜出無數經典生命之歌，更多精彩內容，請分別於8/13（日）22:00、23:45，鎖定中視新聞台與中視。

(中時電子報)