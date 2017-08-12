金酒新建醱酵大樓 好酒要更長長久久
金酒公司因應未來提供增產及延長發酵的空間，斥資近10億元新建醱酵大樓，今（12）日中午吉時舉行動土典禮，期待這棟符合綠建築標章，增加1800座醱酵池的新建築，為在台灣市占率高達8成以上，屢次在國際大賽中獲得金獎的金門高粱酒，再增添邁向卓越的實力和榮耀。
這棟計畫於金酒金寧廠製酒1廠與製酒2廠間新建的醱酵大樓，總樓地板面積2萬7488平方公尺，共有地下1樓至地上3樓的廠房，內置紅磚發酵池1800座，工程金額為新台幣9億5352萬6890元整（含土建標及機電標），總工期為760 個日曆天，預計於108年09月竣工啟用。
今天中午由縣府秘書長林德恭主持動工典禮，立委鄭寶清、陳歐珀、金門副議長謝東龍及金酒董事長兼總經理張鳴仁等人出席，祈祝工程順利進行，為再創營業佳績奠定基石。
金酒指出，這項工程基於使用便利性和最佳化設計的考量，除透過空橋連接金寧廠製酒1、2廠生產區，以確保運送至發酵區的酒醪運輸品質外，廠房之空調設備也採節能、高效率的設計，並輔以節能管理系統，以期達到最佳運轉模式與控制發酵溫度的需求。
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(中時)
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