勞動部YS辦「職人限定」名人講座 郎祖筠談職場逆境生存術

郎祖筠談職場逆境生存術。（吳江泉攝）

知名表演老師郎祖筠在YS「職人限定」場次分享實務經驗。（吳江泉攝）

有「千面女郎」美譽的知名表演老師郎祖筠受勞動部高屏澎東分署青年職涯發展中心(YS)之邀，以「職場逆境生存術－改變情緒，傳遞快樂能量」為題，在YS精心策畫這場「職人限定」場次分享實務經驗。她以「難過是督促自己下一步的燃料」鼓勵在職場打拼的與會民眾運用投資報酬率、積極態度、因材施教等方式面對職場困境，進而懂得把情緒放一邊，帶動起自己快樂的職場人生。

為協助職場工作者能彼此傳遞快樂工作能量，YS在8月份以「職感人生」為題安排一系列活動，名人演講場次特別邀請郎祖筠與YS企業社群的職場前輩、以及已進入職場的YS青年進行交流。現場除勞動部高屏澎東分署副分署長柯秀燕出席外，有150位職人在下班後到YS聆聽演講、為自己注入新能量，現場座無虛席，郎祖筠不時展現說學逗唱的精闢功力，當場把演講變成一場現場表演。

郎祖筠強調，生活中所遇到的任何事情，都是累積了解自己的機會。她以自己為例，上大學前偶然機會至傳播公司打工，場記、雜務、會計、攝影助理她一人兼任，從沒學過但也樂於學習，爬山下海從不喊累但回到辦公室就有如廢人般呆坐，因此她更了解自己「出外景是鐵人，在辦公室是廢人，不適合坐辦公室」，唯一能坐在椅子上的時間是寫劇本，也就是要跟她喜愛的戲劇有關，她就會快樂的去做。

郎祖筠說，了解自己很重要，人生遇到的事情都不會白費，遇到挫折，難過是督促自己下一步的燃料，她建議職人們遇到不愉快的事件時，先把情緒放一邊，運用投資報酬率衡算一下「拚命努力去做後會不會改變?」，她說哭如果能解決事情，那就拚命哭，但如果哭不能解決，那就要擦乾眼淚積極面對，找出方法解決問題。而面對職場上，資深工作者與菜鳥工作者間的職務態度衝突。

郎祖筠也建議「因材施教」，不講自己初進職場的辛勞，而是因菜鳥個性的不同就運用不同技巧，拉高彼此的工作效能、增進團隊合作的工作氛圍，進而達到快樂工作的終極目標。

郎祖筠渾身都是「戲胞」，講話時表情豐富、舉手投足的演出唯妙唯肖，穿插60年代學生生活的種種，更讓現場民眾產生共鳴都報以最熱烈笑聲相呼應。

YS希望藉由名人講堂活動，讓名人來分享自己克服職場的困境與挫折的經驗後，青年朋友們能定下心來重新盤點自己的職涯道路，勇敢跨越心中的「檻」，發掘出夢想實踐的勇氣。今年下半年度YS將規畫「每月一講」的方式，透過各行各業的名人分享讓更多青年接觸YS，並可運用中心資源找到自我的職涯路。

相關的活動資訊可逕洽勞動部高屏澎東分署青年職涯發展中心YS(高雄市前金區五福三路21號8樓)或參閱官網(http://ys.nat.gov.tw)或電洽07-2313232。

(中時)