就是愛屁屁 加拿大藝術家收集1,001張裸臀照
加拿大蒙特婁兩名藝術家目前正在進行一項、拍攝1,001張女性裸臀的計畫，她們希望這能幫助女性增加對自己臀部的信心，並探討其他女性對自己身體的看法。
這兩名藝術家梅西兒(Emilie Mercier)和馬賽兒(Frederique Marseille)透過這個計畫拍攝各種年齡的女性的背部和臀部裸照，他們現在把這些照片公布在社群媒體Instagram和網頁上，但未來希望有天能集結成書。
她們兩人從12歲起就是好友，見證彼此從小女孩長大成為一名成熟女性的身體變化，也發現長大後自己對身體的想法有些改變、兩人對自身臀部都有些失去信心，因此決定要拍各種女性裸臀，來減輕自己和其他女性對自己身體的不安全感。
這兩人自2014年下半年就開始為這個計畫募資，自此她們已在魁北克、法國、比利時和瑞士拍攝過上百名女性的裸臀。通常她們在透過私密臉書社團招募拍攝對象，她們拍攝當天也會貼文公告地點，詢問當地有沒有女性願意參加。
這些照片都是在白天、用Mamya 645膠捲相機拍攝的，梅西兒和馬賽兒不會在照片中露出被拍攝女性的臉孔，也不會公布可辨識她們身分的影像。
2016年12月她們這個計畫的臉書專頁─1001 Fesses page因遭人檢舉「內含色情內容」，一度遭到關閉、痛失6,500位追隨者，但梅西兒和馬賽兒不因此氣餒、並且重新設立臉書專頁，打算慢慢累積「心胸開放」的追隨者。她們希望未來能夠募得足夠的資金，來拍攝全世界各州女性的裸臀，展示女性的裸體美。
(中時電子報)
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