《稍息立正我愛你》連續數學課 曾之喬頭爆痛
中視、東森戲劇暑期推出《稍息立正我愛你》由曾之喬、邱勝翊(王子)主演的校園愛情喜劇，一推出就大受好評、觀眾熱烈迴響，也直接反映到收視率上。本週日(8/13)晚間即將播出第三集。劇中少曦與力正兩人的學業與數學成績，竟跟現實生活中的曾之喬、王子實際狀況差不多，一個成績很好、一個數學很爛，而一場在寒流中拍的下雨戲，讓他們在片場冷得直發抖、還忍不住抱在一起相互取暖。
在劇中有好幾場由小拇指老師（劉子千飾）上數學課的戲，顏力正（邱勝翊飾）就是個用功成績好、還會熱心教同學的好學生，而鍾哥正好就是那種打混不用功、又數學超爛的角色。對照現實生活呢？曾之喬自爆：「以前自己念書時功課其實不差，但我真的就是數學爛到爆炸，以前要考試前，都會死背公式、然後一進考場我就先把還勉強記得的公式寫在背面空白地方，才開始作答，考試時看到題目再翻到背面去看這樣。」劇中常有上數學課的橋段，這根本讓曾之喬快要瘋掉，她苦笑說：「頭很痛啊！」
而王子本身數學就真的很好，還會去教其他同學，他在學校時就是那種帥氣、功課又好、算很出風頭的類型，而曾之喬真的就跟劇中的少曦一樣，數學都很爛，還曾因數學考太爛、只有10-20幾分，為此在學校哭了一整天、以致無法上課，最後老師終於忍不住了，還打電話給曾之喬的爸媽，安慰她說沒關係、再加油就好。
劇中有一場大雨中的戲，當時還剛好遇上寒流。在寒流中被大雨淋濕、還要演戲、真的超級冷！那場戲跑到林口拍、當天一直下雨又起霧，曾之喬和王子兩人，真的是冷到只要有空檔、就抱在一起取暖，劇組人員也都貼心準備毛毯、薑茶隨時準備衝上去，除了他倆，當天還有黃心娣飾演的李如蘋（少曦閨密），大家都非常敬業地在冰寒中把戲拍完。
《稍息立正我愛你》中視每週日晚間10點，東森戲劇台8月6日起每週日晚間8點青春上映。
(時報周刊)
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