MLB》硬闖三壘釀致命雙殺 紅襪紐涅茲：再一次照跑
紅襪斬獲8連勝之際，今(12)日卻慘遭洋基5比4逆轉，但其實他們在9上，無人出局就攻占滿壘，卻無法打垮控球不穩的查普曼(Aroldis Chapman)，會錯失逆轉契機，紐涅茲(Eduardo Nunez)硬闖三壘不成變雙殺，成了一個議論點，不過紐涅茲直言，「再一次機會我還是會跑。」
紅襪此役大半場壓著洋基打，到第7局還讓洋基1分未得，沒想到8下牛棚大崩盤，讓洋基單局攻得5分反超。但查普曼狀況也沒好到哪去，9上登板連投3保送，此時霍特(Brock Holt)擊出左外野高飛犧牲打，跑回1分沒問題，但紐涅茲想從二壘闖三壘，卻遭席克斯(Aaron Hicks)長傳阻殺。
原本1出局換1分，頓時變成2出局，紅襪士氣頓時大傷，攻勢就此中斷。那球是飛到全壘打強，前，但在左外野又輪到第4棒，紐涅茲該不該跑，似乎有討論的空間，但他倒是果斷給出肯定答案，「這若發生在明天，我還是會跑，這是我們比賽的方式，那球傳得很好，三壘手也做了很棒的觸殺，得給他們掌聲。」
紐涅茲這次跑壘，也許會成為紅襪輸球罪人，不過卻讓席克斯當了今晚洋基的英雄。他傳出這次關鍵阻殺，8下更率先轟2分炮，開啟洋基5分反撲大局，他說，「這是重要的一勝，我們面對紅襪，需要拿下更多勝利，此役展現我們對反攻的渴望，相當重要。」
(中時電子報)
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