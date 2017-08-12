羅大佑萌娃出生 搖滾教父變慈父

女兒出生後，羅大佑作息自動調整為正常人狀態。中視提供

締造華語歌壇傳奇的音樂教父羅大佑，睽違13年再度發行《家III》新專輯，接受中視《改變的起點》專訪，羅大佑回憶起自己音樂之路的兩難抉擇，即使當時已經在台港樂壇走紅，但有整整十年時間，他在當醫生跟音樂人之間相互拔河，最終受到父親肯定，他才在職業欄寫上「作曲」。而相較過去憤青及冷酷形象，羅大佑談到跟五歲女兒的居家生活，立刻秒變慈父。他在錄影現場開心的大呼，女兒徹底改變了他，使他活得「像個正常人！」

當年以《鹿港小鎮》跟《戀曲1980》等歌，成為台灣家喻戶曉的羅大佑，在香港朋友的鼓動下，放棄高薪的醫生工作，帶著破釜沉舟的決心赴香港樂壇發展，羅大佑回憶剛開始到香港時因為一句廣東話都不會講，一開始也曾遭到排斥，所以他只能『靠純音樂』，以製作電影配樂來謀生。

為了節省支出，羅大佑跟香港歌手泰迪羅賓合租了一間錄音室，一邊隔了四、五個榻榻米，不到兩坪的空間就當臥房，香港奮鬥了三年，羅大佑終於靠音樂賺得穩定收入，他的音樂創作之路在當醫生之間反覆抉擇，歷經了十年才終於到父親及自我的肯定，「有一次我爸從日本觀光，搭機回到台灣機場，海關要檢查他的行李，他就跟海關說：我是羅大佑的爸爸，你還要查嗎? 」羅大佑說，海關真的免查，「看得出來，他(父親)還是以這個…以我這個不肖子為傲的。」

羅大佑談起五歲女兒，立刻從教父秒變慈父，「寫《家III》那個時候其實正好是我們決心最大，想做試管嬰兒，要把她做出來的時候…想替自己成立一個家庭的願望是很強烈的。」雖然當父母之後，必須經常歷經孩子生病的「虛驚」，或者為了幫女兒挑選「哪個公主好看」，而中斷音樂創作，但羅大佑驕傲且開心的說「女兒出生到現在，改變了我的作息狀態…我終於比較像個正常人了！」

從一頭捲髮，黑衣墨鏡的搖滾憤青，到華語歌壇音樂教父，羅大佑譜出無數經典生命之歌，更多精彩內容請鎖定周日中視《改變的起點》。

(時報周刊)