台中動漫博覽會 法國策展人分享安古蘭漫畫重鎮經驗

法古蘭漫畫博物館顧問梅璽耶到場分享歐漫發展經驗！（陳世宗翻攝）

首屆台中國際動漫博覽會盛大開幕，舉行首場國際講座，由法國資深策展人尼古拉斯．芬內（Nicolas Finet）介紹亞漫與歐漫風格互相激盪影響的精彩歷程，現場吸引許多漫畫界人士參與；副市長林依瑩也到場交流，盼借鏡法國安古蘭成為法國漫畫重鎮的經驗，發掘台中動漫產業潛力，開啟與國際接軌的發展契機。

由市府新聞局主辦的「2017台中國際動漫博覽會」，自8月11日至9月24日，在台中文創園區盛大登場，為期45天的活動以國際漫畫節規格籌辦，特別邀請國際知名漫畫家布雷希特．艾文仕（Brecht Evens）擔任主賓，促進歐漫與台中在地漫畫專業人士對談交流，帶來漫畫賞析的不同視野及多元風格。

法國資深策展人尼古拉斯．芬內身為安古蘭國際漫畫節亞洲事務前負責人，擔任安古蘭的亞洲事務長達17年，見證亞洲漫畫在歐洲發展歷史，講座一開始，由他先介紹亞洲漫畫進入法國漫畫市場的過程，以及歐洲漫畫圈看待亞洲漫畫的角度。

他指出，日本漫畫大師手塚治蟲在1980年代前往安古蘭參展，作品引起歐洲漫畫圈熱烈迴響，因亞洲漫畫分工製作，主題多元且充滿故事性，觸動人性情感，與歐洲漫畫以藝術家個人創作風格表現有很大的不同，受到各年齡層的歡迎。

尼古拉斯．芬內也指出，法國安古蘭透過政府支持與經營，將原本5萬人的小城市改造為法國培育漫畫家的重鎮，並與美國加州聖地牙哥漫畫節並稱為國際兩大漫畫節，藉由每年駐村計畫讓漫畫人才聚集，吸引動漫產業相關企業進駐，經濟效益明顯，尤其漫畫節期間可湧入10萬觀光人次。

新聞局表示，市府推動ACG（動畫Anime、漫畫Comics與遊戲Games）產業，除連續兩年舉辦國際動畫影展，受到國內外肯定，今年更盛大舉辦台中首屆國際動漫博覽會，展出比利時新銳漫畫家布雷希特．艾文仕（Brecht Evens）四部作品，並舉辦多場講座，希望與國際接軌，擴展國內動漫產業的國際視野，創造動漫人才培育與藝術文化的發展前景。

國際動漫博覽會今、明兩日，將由主賓布雷希特．艾文仕、安古蘭漫畫博物館專員、歐洲老漫畫收藏家、義大利獨立漫畫雜誌代表等專家接力舉行講座，活動免費，歡迎民眾踴躍參與，相關活動內容詳情請上網站或搜尋「台中國際動漫博覽會」粉絲專頁查詢。

(中時)