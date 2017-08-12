想維持一段長久戀情？ 7件千萬不可逃避的事

要想成功經營一段長期戀情、或是找到適合的人生伴侶，都不容易。（達志影像/Shutterstock）

要維持一段長期的感情並不容易，要兼顧的層面也更多，多年的經營，勢必會面各種各樣的問題和挑戰，除了溝通妥協外，情感專家提醒，並非美一段情感都適合或可能發展至長期，但如果你期望尋找一位人生伴侶，你需要的是一顆樂觀的心，以及7件在感情中，千萬不可逃避的事情：

一、告訴對方、你不開心（Saying You're Not Happy）：

兩個來自不同成長背景的人，在一起生活相處，產生矛盾和衝突本就在所難免。許多人為了避免吵架，往往對於不開心、不認同或不喜歡的事物，選擇用「隱忍」來逃避，但卻往往讓矛盾愈累積愈多，最終一旦爆發將難以挽回。故專家建議，有困擾和不高興之處，最好直接說出與對方進行溝通。問題解決，才是長久之道。

二、坦率地討論性生活（Talking About Sex）：

食色性也，伴侶一起生活，性不僅是潤滑劑、也經常是最重要的環節之一。性學家尼祺（Nikki Goldstein ）博士表示，多數伴侶對於性生活避而不談，不是害羞、更非不舒服，而是擔心造成對方誤解或壓力。但真正健康的性生活，是需要雙方共同了解和溝通後，一同經營與維護的，單方面的需求未達標，往往會成為矛盾激化之處。

三、有困難時尋求協助（Asking For Help）：

生活中、職場上、家庭內，多多少少都會遇到困難，我們會向長輩和朋友求助，對於你身邊那位親近的人，你也應該不吝嗇地向他尋求協助。畢竟，他會是繼你父母和家人之後，最了解你的那個人。

四、表達不認同的立場（Disagreeing）：

吵架在所難免，立場和觀念不同也很正常，作為長期相處的伴侶，你能決定，什麼事情能妥協、什麼事情必須堅持，適當地向他表達不認同的立場，能讓對方知道並尊重你的原則。

五、別避諱談「錢」（Talking About Money）：

「錢不是萬能、但沒有錢卻萬萬不能。」多數情侶不願意討論錢，認為談錢傷感情，但事實上，想要讓感情和戀情走得長遠，錢，最好趁早做好規劃。例如，如果你和你的伴侶在花費的價值觀上有出入，如何取得平衡，就將成為影響你們這段感情能否持續下去的重要關鍵之一，故千萬別「聞錢色變」。

六、與對方分享性幻想（Sharing Sexual Fantasies）：

就如前述第二點所說，性幻想與性生活是相處中的一環，能夠相互分享自己的私密園地。性學專家認為，分享性幻想，不僅能促進閨房情趣，也能讓兩人的溝通更加順利。

七、討論和規劃未來（Talking About The Future）：

專家指出，能坐下來討論和規劃兩人的未來，像是孩子、房子、教育、工作等，那才真正稱得上「伴侶」。有多達一半的情侶，往往在考慮感情的未來時，不是錯估對方的立場、就是害怕各種不確定性。雖然第一次開口很難，但不說、總有一天必將後悔。

(中時電子報)