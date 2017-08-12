來台會粉絲 日本女優初川南：好熱好潮濕

中時
中國時報記者/
粉絲暴動了！日本人氣女優「初川南」首度來台會粉絲
日本人氣女優初川南首度來台辦粉絲會，人氣搶搶滾。（馮惠宜攝）
粉絲暴動了！日本人氣女優「初川南」首度來台會粉絲
粉絲經三階段趣味賽後終於獲得和初川南合照及獲得她親筆簽名海報等好禮。（馮惠宜攝）
粉絲暴動了！日本人氣女優「初川南」首度來台會粉絲
日本人氣女優初川南首度來台辦粉絲會，不少民眾排隊等待簽名海報。（馮惠宜攝）

又一日本人氣女優來台試水溫，一出道即獲日本成人片人氣王，並於2015年DMM最優秀新人獎的「初川南」12日到台中會粉絲，不但分送濕身海報，更和粉絲們大玩「愛的連線」，只見宅男們個個激動不已，尖叫連連。

1995年出生的初川南，雖然大學剛畢業，但她擁有極為豐富的演藝經驗，是校園中清新亮麗的陽光女生，穠纖合度的身材、嬌小甜美的臉蛋，加上甜蜜蜜的話調，成為廣大男士心目中的夢中情人，還一舉拿下2015年DMM最優秀新人獎，在日本一些以青少年讀者為主體的雜誌媒體，爭相邀拍封面及寫真，讓她cosplay成家政婦、女童軍、運動美少女、音樂系學生等，小露性感，卻大大滿足了讀者們的極致幻想出道作品直攻榜首。

這次她應活動之邀到台中辦粉絲會，現場和粉絲大玩甜蜜蜜情人挑戰賽，提前為情人節暖身。現場粉絲參與了「大聲公」、「腰懸棉花糖甩過胯下大口吃的「粉絲甜蜜蜜」、以及「愛的連線你和我」三項挑戰賽後勝出者就能和初川南一起拍照留影，以及獲得初川南親筆簽名的電競滑鼠組和限量簽名海報。

初次來台灣的初川南說出他對台灣的第一印象就是「好熱、好潮濕」，在和粉絲互動玩大聲公時，他特別以國語說出「我愛台灣」引起現場粉絲熱烈喝采，她也坦言情人節最想和男朋友在家悠閒過。

(中時)

關鍵字：粉絲初川南日本台中
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