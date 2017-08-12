來台會粉絲 日本女優初川南：好熱好潮濕
又一日本人氣女優來台試水溫，一出道即獲日本成人片人氣王，並於2015年DMM最優秀新人獎的「初川南」12日到台中會粉絲，不但分送濕身海報，更和粉絲們大玩「愛的連線」，只見宅男們個個激動不已，尖叫連連。
1995年出生的初川南，雖然大學剛畢業，但她擁有極為豐富的演藝經驗，是校園中清新亮麗的陽光女生，穠纖合度的身材、嬌小甜美的臉蛋，加上甜蜜蜜的話調，成為廣大男士心目中的夢中情人，還一舉拿下2015年DMM最優秀新人獎，在日本一些以青少年讀者為主體的雜誌媒體，爭相邀拍封面及寫真，讓她cosplay成家政婦、女童軍、運動美少女、音樂系學生等，小露性感，卻大大滿足了讀者們的極致幻想出道作品直攻榜首。
這次她應活動之邀到台中辦粉絲會，現場和粉絲大玩甜蜜蜜情人挑戰賽，提前為情人節暖身。現場粉絲參與了「大聲公」、「腰懸棉花糖甩過胯下大口吃的「粉絲甜蜜蜜」、以及「愛的連線你和我」三項挑戰賽後勝出者就能和初川南一起拍照留影，以及獲得初川南親筆簽名的電競滑鼠組和限量簽名海報。
初次來台灣的初川南說出他對台灣的第一印象就是「好熱、好潮濕」，在和粉絲互動玩大聲公時，他特別以國語說出「我愛台灣」引起現場粉絲熱烈喝采，她也坦言情人節最想和男朋友在家悠閒過。
(中時)
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