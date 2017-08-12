台中市校護甄選考試登場 280人報考

台中市106學年度學校護理人員甄選，今、明兩日在大甲區順天國中舉行。（陳世宗翻攝）

台中市106學年度學校護理人員甄選，今、明兩日在大甲區順天國中舉行，預計招聘名額8名，共280位護理人員登記報考。台中市政府教育局長彭富源表示，台中目前有400位學校護理師，負責校園內師生健康問題評估、預防保健、護理指導及緊急傷病處置等工作，甄選作業由教育局統一辦理，期待甄選出的優秀人才加入照護師生健康行列，也提升校園健康知能。

教育局表示，因應台中市部分學校護理師退休或異動，為協助學校符合學校衛生法規定，教育局統一舉辦106學年度學校護理人員甄選，預計招聘8名，凡持有衛生福利部(前行政院衛生署)所核發的護理師證書，且向開(執)業所在地衛生主管機關開(執)業登記滿4年者，均可參加；甄選作業已於7月15日完成報名，今、明兩日在大甲區順天國中舉行初試(筆試)、複試(口試)兩階段作業。

教育局彭局長表示，台中市目前有400位學校護理師，負責校園內師生健康問題評估、預防保健、護理指導及緊急傷病處置等工作，扮演照護師生健康及執行學校衛生工作的重要角色，期待此次甄選出的優秀人才加入校園護理師行業，共同為校園師生健康努力，也提升校園健康知能。

教育局將於考試結束當天公布錄取名單，考生可至教育局網站查詢。

(中時)