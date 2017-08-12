女演員唱「這首歌」被控台獨道歉 網友：周子瑜翻版
電視劇《他們在畢業的前一天爆炸2》， 故事以台灣太陽花學運為背景，由於內容反映時事深受年輕群族喜愛，不過播出後話題不斷，其中演員直播演唱《美麗島》，被指控為台獨藝人，還被唱片公司強迫道歉。
《他們在畢業的前一天爆炸2》，由於內容涉及不少社會敏感議題，也掀起網友討論熱潮，不過本周將播出她直播演唱《美麗島》一曲，《美麗島》這首歌是1970年代的台灣校園民歌，當年無法通過新聞局審查，被禁止公開播放演唱，更被當時反對執政國民黨人士創辦的雜誌《美麗島雜誌》以該曲歌命名，因此被指「宣揚台獨意識」，讓這首歌與社運劃上等號，相當長時間被禁止演唱。
演員王丁筑因為演唱這首歌「惹禍上身」，更被指控為台獨藝人，唱片公司更強迫她道歉，否則要求償千萬巨款，此舉動也讓網友痛批是「周子瑜翻版」。
(中時電子報)
關鍵字：他們在畢業的前一天爆炸2、王丁筑
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