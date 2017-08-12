紀念亡故阿嬤 立委助理捐結婚禮金防酒駕

時代力量立委黃國昌瑞芳服務處助理楊盛安，即將於8月13日舉行婚宴，楊及新娘李孟縈特別決定將禮金收入5％，捐贈給台灣酒駕防制社會關懷協會，紀念其被酒駕者撞擊身亡的阿嬤。（楊盛安提供）

時代力量立委黃國昌瑞芳服務處助理楊盛安即將於8月13日舉行婚宴，楊及新娘李孟縈特別決定將禮金收入5%，捐贈給台灣酒駕防制社會關懷協會，紀念其阿嬤。因為楊阿嬤在2002年3月20日清晨4點多外出運動，竟被蘇澳分局南方澳派出所警員酒後駕車撞上身亡。這是首次新人以婚禮禮金收入，捐助防酒駕公益行動。

台灣酒駕防制社會關懷協會指出，楊阿嬤本名楊幼，住在宜蘭縣南方澳，2002年走在江夏路上靠近蘇南公路（現為喜互惠超市），被一部轎車撞上，肇事者是蘇澳分局南方澳派出所警員，趕著上班竟酒後駕車。楊阿嬤被送到蘇澳榮總分院急救，楊爸爸接到噩耗一路疾駛，不得不在澳底稍作停留時，楊爸爸不禁流下兩行淚，當時竟然就是阿嬤離世的時間。

楊阿嬤於當日上午5點30分不治，享年75歲。楊爸爸、楊媽媽一輩子遺憾，來不及見到親愛的母親最後一面。楊盛安記得，爸媽出門時他正在在睡覺，簡單交代：「阿嬤出了車禍，你在家裡等消息」，沒多久在客廳接到父親電話，傳回陣陣哭泣聲，讓家人無比的心痛。

協會表示，楊盛安1歲以前給阿嬤帶，是阿嬤唯一帶過的孫子，當時阿嬤在自己家餐廳忙進忙出，都背著楊盛安，只要楊盛安一哭阿嬤就會塞食物給他，楊盛安小時候整個人都圓滾滾，長大臉型跟阿嬤很像，所以一直跟阿嬤很親，他很懷念阿嬤身上特別的氣味以及最後的身影。楊阿嬤不幸往生距今已15年，仍是家族集體記憶，更是無法抹滅的痛，楊家對肇事者沒有提出任何賠償，沒有談過是否原諒，因為阿嬤不在身邊，談這些都失去意義。

協會說明，楊盛安近幾年關注障礙者權益運動，認識台灣酒駕防制社會關懷協會創會秘書長王幼玲，他向王幼玲提議禮金捐助的想法，於是展開此項公益行動。楊盛安特別在喜帖標示：禮金收入5%捐給防酒駕協會，以紀念、緬懷阿嬤，並邀請現場賓客共同響應「愛無價、零酒駕」。誠摯希望以「楊幼」為名，為防酒駕運動盡一份心力，讓台灣社會更安全。

協會表示，時代力量黨團一向關注酒駕議題，於上會期提案修法駕駛人拒絕酒測加重處罰，也支持楊盛安防制酒駕。協會理事長陳敏香表示，協會非常感謝這對新人善舉，誠摯邀請盛安與孟縈賢伉儷後續為防酒駕運動倡議。

(中時)