林義傑怒嗆酸民：我拿台灣國旗時 你們做了什麼

林義傑貼出自己過去拿著台灣國旗的照片，怒嗆「我很台的時候，酸民在哪？」（圖取自林義傑臉書）

世大運媒體手冊日前因使用中華台北Chinese Taipei稱呼台灣，被時代力量立委黃國昌批荒謬；超馬好手林義傑感嘆他「不懂」體育，卻引來大批網友狂酸「扯後腿」。林義傑也不甘示弱，貼出自己拿「台灣國旗」的照片，嗆酸民拿什麼去世界舞台做自己？

林義傑昨晚在臉書發文表示，「哪個教練、選手想用Chinese Taipei？」但礙於IOC（國際奧林匹克委員會）又能怎樣？他也再次解釋文宣是有修改空間，他並沒有支持「Chinese Taipei」。

林義傑也怒嗆那些人身攻擊、寫恐嚇信的酸民醒醒，當他拿著台灣國旗四處飄揚時，「你們做了什麼在國際上給予真正表達『台灣』兩個字？」、「你們拿了什麼去世界舞台做自己？」

林義傑說，「我一直覺得自己從台灣來」，但「Chinese Taipei」是國際上體育現況，只要當台灣運動員，就是只能貼上「Chinese Taipei」上亞奧運項目比賽。如果看到「Chinese」字樣不爽，那請有能力的，去改變世界。

(中時電子報)