斗六檢舉魔人被反蒐證　警方：無法確認

Line群組廣傳檢舉魔人的照片，呼籲民眾小心（周麗蘭翻攝）

雲林斗六、斗南、虎尾都出現檢舉魔人，他們用行車紀錄器拍違規檢舉，斗六市案件量從500件爆增到5000件，這群人變成全民公敵，昨天有人在Line群組廣傳疑似斗六檢舉魔人的車籍資料，照片上的摩托車裝了3個行車紀錄器。警方表示，無法確認是不是。

斗六分局的交通違規罰案件從300件、500件，暴增到5000多件，不只民眾被舉發，連警車也被告發。

檢舉魔人的行徑犯眾怒，昨天斗六市一些Line群組傳出有人反制被偷拍，貼出「破案」照片，聲稱是出沒斗六的檢舉魔人，照片可看出車尾、龍頭、安全帽共3個鏡頭。

警方表示，無法確定是不是檢舉人，講風也很怕會有這種照片流出，可能引起被拍過的人動私刑砸車甚至出手教訓。

警方說他們對暴增的檢舉案件也很困擾，民代覺得根本不合理，要求整批「簽掉」（撤銷），但依法規必須有瑕疵，才能撤銷。

警方表示，最近考慮在道安會報提案建議修法，限縮民眾告發的違規事項只能是重大的（例如闖紅燈）、急迫的（逼車），輕微的違規不要開放。

(中時)