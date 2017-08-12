中台世界博物館歡度周年慶 推出優惠
南投縣埔里鎮中台世界博物館成立周年，正展開系列館慶活動，推出多樣優惠，12日並延長開館時間，首度邀長榮交響樂團，在展廳當中舉辦音樂會。
中台世界博物館系列館慶活動，以禪為主軸，安排博物館禪堂導覽、分館羅漢導覽，讓參訪民眾可以認識宗教藝術之美，領略佛教經典故事，12日下午兩點博物館將舉辦「問禪──禪宗流傳史其人、其事、其物」座談會，並邀請兩岸學者與會，介紹禪宗歷史，經由老師們的講說與對話，帶領著觀者走進禪宗、禪法世界。
另為方便遊客觀覽文物，中台博物館昨日也將延長開館時間，禮請國內知名的長榮交響樂團，在展廳當中舉行音樂會，琴韻悠揚、埔里盆地日夜美景盡收眼底，讓人感受博物館不一樣的魅力，另外，8月19日也將舉行菩提葉身分證手作活動，邀請前東華大學生態及環境教育研究所教授張惠珠，為民眾介紹菩提葉常識，並教導製作菩提葉葉脈標本。參加者可將自己親手做好的身分證作品帶回家。
中台世界博物館表示，8月平常日，館方也歡迎各地喜歡藝術、繪畫的朋友、親子們來館寫生，將自己所見的文物，透過寫生，帶回到每個人的生活當中，8月造訪中台世界博物館，憑票根可享有回訪入場、臨店折扣等優惠。
(中時)
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