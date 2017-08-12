世大運選手村開村 國外隊伍讚台灣食物好吃
世大運下周六開幕，選手村則提前1周、正式於12日開村，各國代表團也陸續進駐。這次是台灣第一次有選手村，如何供應來自130國、超過1.1萬名隊職員餐點需求成為一大考驗，但開村首日，英國代表團長就稱讚台灣食物好吃。
今下午開村典禮前，台北市長柯文哲先巡視選手村設施，包括中華隊住宿區和餐廳。其中餐廳部分，因為必須滿足逾萬名選手的用餐需求，因此座位席次達3500個，供應的料理包括亞洲料理、歐洲地中海料理、清真料理、各式披薩、焗麵、義大利麵、素食料理，當然也有台灣美食區和珍珠奶茶。
世大運組委會預估，賽會尖峰期間，每日將需提供3萬5000至4萬份餐點，連續20小時不間斷。除了儲存區、冷食區、熱食區、洗滌區，還有專為清真料理設置的專屬製備廚區。
餐飲及運動防護處長璩大成說，選手村餐飲由具有奧運選手村餐廳經驗的澳洲GHG公司負責供應，廚師團隊是來自各國的6位行政主廚，以及441名跑菜員、前場服務生和237名主廚、早晚班廚師提供服務。另外GHG也與台灣多所大專院校、技職學校合作，招募將近700位實習生。
柯文哲今試喝珍珠奶茶，也吃了幾口台灣美食區的料理，表情看起來頗為滿意。英國代表團長Andrew Hibbert則以「Fantastic」形容選手村料理，也說自己有吃了台灣食物，相當好吃；至於會不會覺得台灣天氣太過炎熱？他坦言確實蠻熱的，不過人無法改變天氣、只能適應。
(中時)
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