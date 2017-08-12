上原多香子偷吃逼死夫 遭列黑名單恐拍AV

上原多香子爆出遭列為黑名單。（圖／翻攝日網）

日本組合「SPEED」成員上原多香子，近來因為爆出偷吃，讓老公TEEN疑似受不了打擊選擇自殺身亡，而被爆是姦夫的阿部力，也傳出已經和老婆分居。上原多香子近來因為忙著宣傳音樂劇，露面時儘管鞠躬道歉，可據悉日本電視台已經將她列為黑名單，現在更傳出AV片商已經向她招手。

上原多香子被近來因現身音樂劇，成為大批媒體追逐的話題人物，她也特地向工作人員鞠躬道歉，只是醜聞讓她身敗名裂，傳出日本電視台已有共識，將她列為黑名單，有業內人士認為她完成這次的音樂劇後，恐怕面臨0工作。就在此時，也有AV片商向上原多香子招手，不排除又讓一個陷入低潮的藝能人「下海」。

(中時電子報)