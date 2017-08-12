迎接國際青年日 青年世代激起農業新思維

谷芳有機茶園李昌峻（中），全家投入經營農業，闖出一片天。（李昌峻提供）

語林有機農場邱語玲在農夫市集與社區民眾分享有機蔬果料理。（葉書宏翻攝）

每年8月12日是聯合國訂定的國際青年日，讓各國更重視青年世代，也喚起青年世代對各項議題的關心和參與。目前全世界面臨許多問題，藉由青年世代擁有的充沛體力、豐富的想像力、創造力，以及熱情，能成就許多改變。藉由青年在農業領域的參與，也看到了未來農業新的一面。

新北市青年農民聯誼會近120名會員，透過青農聯誼會交流平台，激盪出不同火花。青農聯誼會的成員，集結業務員返鄉從農、從父親接棒傳承的二代農等。大家憑藉著各自的擅長，以新一代的思維，以新的觀念感動消費者。

像是林口「語林有機農場」的邱語玲，從職場回到家中農田種植有機蔬菜，秉著推廣健康蔬果理念，更集合林口周邊有共同理念農友，成立林口台地農夫市集，除了開闢小農銷售管道，也傳遞給在地消費者健康生活的態度。

而三峽「谷芳有機茶園」的李昌峻則是延續四代老字號，8年前由傳統農法轉型有機耕作，更結合攝影專長，開拓網路銷售平台，李昌峻夫婦及三個孩子一起分工茶園工作，自己最近考取台大農經碩士在職專班、女兒在他鼓勵下取得「丙級製茶技術士」，家人齊心經營農業，獲得消費者支持。他還嘗試與在地青年合作，分享有機栽種經驗、共同種植，希望未來能擴大經營規模。

新北市政府農業局長李玟表示，目前新北市推動的「新農民輔導計畫」，透過一站式輔導平台，將資源整合協助青年農民，針對不同需求提供相關資源及專案輔導。後續更安排產業沙龍等座談，將邀請業界標竿人物等，以智慧、創新、科技、友善等面向，提供農業新思維。更希望能藉由青年世代的力量，呈現未來農業的新風貌。

(中時)