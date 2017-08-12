快熟了！台灣變烤番薯 台北狂飆37.7度

今日全台高溫炎熱。（本報資料照片／王英豪攝）

全台各地高溫炎熱，宛如烤番薯。（圖片來源：氣象局）

全台烤番薯！今日台灣各地晴朗酷熱，台北甚至出現37.7度的高溫，提醒民眾多注意防曬，慎防中暑！

氣象局發布及時天氣訊息，今（12）日各地高溫炎熱，台北在下午1時21分出現37.7度的高溫，板橋也出現37.4度的高溫，花東縱谷亦有３６度以上高溫出現的機率！

今日受到太平洋高壓籠罩，全台各地都是高溫悶熱的天氣。大台北、基隆和桃園地區尤其酷熱，若要在戶外從事長時間活動，務必注意防曬、多補充水分並預防中暑。

(中時電子報)