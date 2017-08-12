強哥前妻遭「現實版鋼鐵人」狠甩 主因超老套

安柏與馬斯克昨宣布分手。（圖／達志影像）

好萊塢巨星強尼戴普（Johnny Depp）與前妻安柏赫德（Amber Heard）去年宣布離婚，不久安柏搭上身價高達千億，被視為「現實版鋼鐵人」原型的特斯拉CEO馬斯克（Elon Musk），兩人今年4月才在IG放閃，豈料近日傳出分手，稍早兩人對此發出聯合聲明，除了認了情已逝，也稱主因是敵不過遠距離戀情。

安柏與馬斯克昨透過《時人》雜誌宣布分手，表示最近聽說許多關於兩人分手的耳語，決定親自站出來澄清，外傳強勢、自私的安柏是導致兩人情變主因，雙方也在聲明中間接否認此事，表示因兩人聚少離多，遠距離太過辛苦才決定分開，「任何感情都有高低起伏」。

聲明中也提及，兩人沒因分手交惡，依舊十分尊敬對方，身為名人的安柏與馬斯克知道這段關係會被媒體加油添醋報導，既使當事人不喜歡，他們不選擇一一澄清說明，僅強調：「事實是，這只是一段正常但被放大關注的戀情。」

(中時電子報)