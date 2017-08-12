旺萊山進駐番路牛埔大草原 打造愛情景點

旺萊山愛情大草原12日正式進駐（翻攝）

旺萊山愛情大草原12日正式進駐（翻攝）

旺萊山愛情大草原12日正式進駐（翻攝）

嘉義縣番路鄉觸口牛埔仔草原，已被阿里山國家風景區管理處打造成愛情絲路景點，有各式各樣的愛情造景，目前是國內旅遊熱門景點。嘉義在地知名鳳梨酥公司「旺萊山」，12日進駐園區販售部，營造更多浪漫拍照點，讓夫妻、情侶感受甜蜜滋味。

鳳梨的故鄉–民雄鄉，董事長劉家發原本從事量販通路行業，早年創立全買量販店是嘉義最大的量販店，因深感農民辛勞，後來就與農民結合，提供有利潤的銷售管道。劉家發指出，鳳梨是很好的水果，除鳳梨酥還研發鳳梨醋、鳳梨酵素及鳳梨酒等產品，創造民雄鄉的產業。

旺萊山董事長劉家發表示，旺萊山進駐牛埔仔草原，取名為「旺萊山愛情大草原」，營造空間為愛情圖書館，未來還要再設置更多浪漫造景，讓民眾可以拍照取景，還能拍婚紗，除鳳梨相關產品，還有嘉義縣農特產，要為阿里山創造更豐富的觀光產業。

(中時)