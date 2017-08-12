網友一篇遊戲文…竟意外釣出豆花妹親自糾錯

豆花妹暖心糾正玩家錯誤。(取自豆花妹臉書)

蔡黃汝(豆花妹)近期積極進攻戲劇，亮眼表現獲得不少觀眾好評，最近更接下知名手遊《Final Fantasy最終幻想：覺醒》代言曝光度大增，事業可說是蒸蒸日上，此外，豆花妹昨在臉書上的一則PO文，讓粉絲發現豆花妹不只代言，還超級敬業親自完該遊戲，驚訝直呼「不得不給讚」。

原來前幾天該網友在Dcard論壇分享一篇遊戲介紹，所介紹的遊戲正是豆花妹最近代言遊戲，稱自己是「因為是豆花妹代言才下載」， 但網友卻搞錯遊戲中英雄卡片強弱度。

想不到這篇文章竟被豆花妹在臉書分享，並親自糾錯，不只自稱「遊戲小老蘇」，笑說「還好自己真的有玩」，輕鬆挑出網友原文中的錯誤之處，敬業程度被讚翻，吸引網友熱烈討論「豆花花妳在哪？加好友啦」、「我只有一句話，早知道我也去打遊戲心得了，竟然被分享，真幸運」、「太有趣了」、「不得不給讚」。

(中時電子報)