老寶貝照護要點手冊發表會 周美青親手寫序推薦

老寶貝趣味動動動活動吸引許多銀髮族來參加（翻攝）

老寶貝趣味動動動活動吸引許多銀髮族來參加（翻攝）

老寶貝趣味動動動活動吸引許多銀髮族來參加（翻攝）

前第一夫人周美青近年來極少曝光，12日出席中華民國兒童及老人照護協會在嘉義縣舉辦的父親節老寶貝趣味動動動活動。協會並出版「老寶貝照護要點」手冊，周美青為手冊寫序推薦，手冊從長者及照顧者需求考量，使用淺顯易懂的文字，提供簡便方式，減輕照顧者心理負擔，增進照顧技巧，是照顧者最得力的幫手。

活動由社團法人中華民國兒童及老人照護協會主辦，嘉義縣社會局協辦，前第一夫人周美青女士也加入志工行列和協會劉銀冰理事長共掌2縣大旗，除此之外還有雲朗觀光集團嘉義兆品酒店負責餐食及獎品區、嘉義稻江大學負責學生志工及現場趣味活動。

活動有老寶貝照護要點手冊發表及趣味競賽，透過趣味競賽讓老人家活動筋骨及動動腦筋延緩退化，提供參加活動的各長照機構獎品有，長照機構長輩加菜的五行燒賣30包、礦泉水一箱、活動遊戲道具、老寶貝照護要點手冊10本。

許多民眾不敢照顧慢性病老人或不知道如何照顧老人，協會理事長劉銀冰寫了一本老寶貝照護要點手冊，內容共分6篇，將最重要的身體照護原則放在第1篇，接下來依人民6大物質及精神需要分別敘述食、衣、住、行、育、樂照護，用淺顯易懂簡單扼要文字撰寫內容，並贈送現場所有參加的長照機構、民眾、合作單位及志工團隊共500本。

(中時)