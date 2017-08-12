大陸共享「協力單車」 警方：已違法

大陸上海出現共享協力車，但因違反相關規定，已遭取締。(取自新民網)

大陸共享單車風行，有業者突發奇想，推出兩人共乘的協力共享車，並在上海試點經營，鎖定觀光風景區。不過根據大陸相關規定，不得在道路上騎乘單輪車和兩人以上騎行的自行車，若騎上馬上，將被視為違法。

大陸新民網報導，兩人合坐，共同騎行，這一原本在景區、度假區頗受歡迎的雙人騎行單車如今也打著共享旗號，進入上海城區市政道路，供市民公開騎行，然而根據大陸《道路交通安全法規定》第七十二條第七款明確規定，不得在道路上騎獨輪自行車或者2人以上騎行的自行車。也就是說，企業在市政道路的投放行為違法，而市民一旦在市政道路上騎行也將面臨罰款。

連日來，上海松江警方對轄區內松江大學城、廣富林路及周邊區域巡邏時，發現一家名為潮牌的共享單車企業，將擁有兩個坐墊、支持雙人騎行的單車投放在道路上，警方立即會同運管部門約談了共享車公司負責人。

報導指出，這款潮牌單車由一家註冊在北京的共享單車公司投放，收費5元/30分鐘。在獲悉該企業將採取app掃碼方式在上海進行市場推廣時，松江警方立即責令企業及時採取措施，消除投放帶來的安全隱患，對已投放在松江區內的總計120輛雙人單車進行清退。

警方表示，根據《中華人民共和國道路交通安全法實施條例》規定，不得在道路上騎2人以上騎行的自行車，2人及以上騎行自行車上道路屬於交通違法行為，將造成交通安全隱憂，違者將被處人民幣30元罰款。

潮牌共享車公司負責人在約談後表示，已經認識到相應的交通安全隱患，本著對維護道路交通安全和道路秩序的社會責任，將投放在松江區的雙人共享車全部收回，進行集中保管。

(旺報)