大陸共享「協力單車」 警方：已違法
大陸共享單車風行，有業者突發奇想，推出兩人共乘的協力共享車，並在上海試點經營，鎖定觀光風景區。不過根據大陸相關規定，不得在道路上騎乘單輪車和兩人以上騎行的自行車，若騎上馬上，將被視為違法。
大陸新民網報導，兩人合坐，共同騎行，這一原本在景區、度假區頗受歡迎的雙人騎行單車如今也打著共享旗號，進入上海城區市政道路，供市民公開騎行，然而根據大陸《道路交通安全法規定》第七十二條第七款明確規定，不得在道路上騎獨輪自行車或者2人以上騎行的自行車。也就是說，企業在市政道路的投放行為違法，而市民一旦在市政道路上騎行也將面臨罰款。
連日來，上海松江警方對轄區內松江大學城、廣富林路及周邊區域巡邏時，發現一家名為潮牌的共享單車企業，將擁有兩個坐墊、支持雙人騎行的單車投放在道路上，警方立即會同運管部門約談了共享車公司負責人。
報導指出，這款潮牌單車由一家註冊在北京的共享單車公司投放，收費5元/30分鐘。在獲悉該企業將採取app掃碼方式在上海進行市場推廣時，松江警方立即責令企業及時採取措施，消除投放帶來的安全隱患，對已投放在松江區內的總計120輛雙人單車進行清退。
警方表示，根據《中華人民共和國道路交通安全法實施條例》規定，不得在道路上騎2人以上騎行的自行車，2人及以上騎行自行車上道路屬於交通違法行為，將造成交通安全隱憂，違者將被處人民幣30元罰款。
潮牌共享車公司負責人在約談後表示，已經認識到相應的交通安全隱患，本著對維護道路交通安全和道路秩序的社會責任，將投放在松江區的雙人共享車全部收回，進行集中保管。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。