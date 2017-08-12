推世大運城市觀光 觀傳局赴海外旅展宣傳

為迎接1萬多名從世界各地來台的世大運選手及加油團，台北市觀傳局，赴日韓星馬及東南亞等地宣傳推廣，辦活動、推優惠、拼行銷，藉此國際賽會行銷台北，推廣世大運不遺餘力。

為宣傳世大運，觀傳局與10多家航空公司及近百家旅行社、上千個據點合作，對自由行旅客規劃世大運旅遊產品，同時於日韓星馬泰國等地推出。另也特別針對世大運賽事期間，規劃8月迎國際觀光客活動，與中華航空、長榮航空、台灣虎航、酷鳥航、AirAsia、澳門航空等9家航空公司合作等多家國際航空公司合作共同宣傳，並聯合推出國際旅客來台可至指定旅服中心兌換限量特製悠遊卡及觀光巴士體驗券活動，盼吸引更多國際旅客來台北體驗難得的運動賽事，並感受台北豐富有趣的旅遊風貌。

去年起也赴海外重要國際旅展宣傳，如韓國、日本、新加坡、菲律賓、香港、德國、泰國等。同時赴上海、印度、泰國、馬來西亞等地辦理觀光推廣活動，並與航空公司及當地旅行社合作包裝世大運旅遊優惠產品，內容包含介紹世大運觀光旅遊路線、精選優質店家優惠，以及旅客只要至指定旅服中心即可兌換觀光巴士體驗券及特製悠遊卡等好禮。今年更與韓國大邱市合作，於韓國大邱市地鐵刊登台北世大運形象廣告。

台北市旅行商業同業公會理事長吳志健表示，台北世大運的舉辦，對旅遊業界是相當積極而且正面的，不僅打開台北在亞太地區以外的知名度，讓更多國家認識、了解台北，提升城市形象。就長遠來看，具有非常大的觀光效益，希望國際旅客能在世大運運期間來台北為世大運比賽加油打氣，並感受台北的好客與熱情。

另外，觀傳局也積極與台北市旅行公會簽訂切票的合作契約，希望推出結合賽事與旅遊的運動觀光，競賽門票以及開閉幕門票訂有優惠價格，包含開閉幕門票五折，共兩千張；競賽門票四折優惠等。

(中時)