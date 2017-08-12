慶祝祖父母節 高鐵站長輩帶孫齊快閃
為慶祝祖父母節，嘉義縣番路鄉樂齡學習中心12日在高鐵嘉義站大廳舉辦「愛的連線，樂齡齊快閃」活動，學習中心的阿公和阿嬤帶著孫子串起愛的連線，帶來了一場令人驚喜的舞蹈演出，讓現場的旅客讚嘆連連，紛紛以熱烈的掌聲來表達對表演者的肯定。
嘉義縣政府教育處社教科長蘇金蕉表示，為了能展現艷驚全場的表演，每位阿公、阿嬤事前準備可是卯足了全力。其中，高齡80多歲的陳爺爺更是爽朗的說：「我們每天不只忙著學習，更忙著反覆練習，大夥兒都樂得團團轉，連老都忙到忘記了」本次銀髮長者和孫兒輩共同攜手，搭配著「天黑黑」、「白鷺鷥」等俏皮可愛的台灣古早囝仔歌進行表演，阿公、阿嬤們彷彿隨著旋律乘載回到了快樂童年時光，每個人嘴角都漾出了一抹孩子般的純真笑容。
嘉義縣家庭教育中心指出，每年8月的第4個星期日是「祖父母節」，希望藉祖孫同台的活動演出，鼓勵年輕世代和祖父母互動交流。嘉義縣番路鄉民和國小劉秀燕校長也代表樂齡快閃團隊，感謝高鐵嘉義站提供大廳做為表演場地，使長輩們如此用心排練的成果，得以完美呈現。
高鐵嘉義站長毛家鵬表示，台灣已邁入高齡化社會，盼以本次跨世代同台的快閃表演，喚起現代社會對親情、孝道及敬老尊賢的重視，提醒大眾「家有一老，如有一寶」及「行孝及時」的可貴性，多多關懷家中長輩，營造溫馨、美滿的家庭關係。
(中時)
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