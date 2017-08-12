高美溼地「生態廊道」 兼顧生態保育及觀光發展維護
台中高美濕地獲國外網站讚譽為一生至少必遊一次的絕景，統計單月遊客量已達10萬人次，市府委託民間單位及學者進行相關計畫，調查結果顯示野生動物保護區木棧道設施歲修完工後，周邊雲林管草恢復生長；資料將作為未來遊客總量及交通等管制措施依據，維護生態保育！
農業局表示，木棧道打造為「生態廊道」，兩側均屬野生動物保護區的核心區與緩衝區，遊客依循路線行走至木棧道末端會進入永續利用區，體現「把遊客留在木棧道上，把濕地留給潮間帶生物」的保育理念；去年進行基座修復及護木漆施作等歲修工程。
農業局指出，中央林務局補助市府海資所進行「濕地型保護區經營管理計畫」， 101至105年委託東海大學教授林惠真進行高美濕地生態調查，結果顯示在木棧道完成後，周邊雲林管草有恢復生長情形；而濕地螃蟹物種組成因周邊環境改變發生變化，但物種並未減少。
農業局研擬在木棧道入口設置遊客量計數看板，規劃遊客總量管制措施，也委託台灣野鳥協會辦理「高美濕地陸蟹資源調查與教育推廣計畫」，推廣保護降海產卵的陸蟹，調查結果並提供交通局作為未來交通管制重要依據；第三河川局並正評估改善濕地周邊海堤，讓海堤成為有利陸蟹降海遷徙的棲地，維護其生存率。
交通局說，統計高美濕地單月遊客量已達10萬人次，為維護交通與生態環境，市府加強周邊聯外疏運，已於今年陸續開闢655、688等2路假日公車，以及每日行駛、可從台中火車站直達高美溼地的309路公車，提升接駁路網能量供遊客便捷往返。
(中時)
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