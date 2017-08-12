中印對峙 不丹外長首發聲 盼和平解決

據印度《今日印度》、《第一郵報》網站等媒體8月11日報導，印度外長斯瓦拉傑當天在尼泊爾首都加德滿都會見了不丹外長多吉，並舉行會談，兩人希望中印邊界對峙最終能夠得到和平解決。

報導引述外交消息人士稱，印度和不丹外長就邊境局勢交換了意見並重申了各自的立場。會面後，不丹外長多吉表示，希望目前在洞朗的對峙將會得到和平解決。多吉還說，雙方都應該對結局感到滿意。

印度和不丹外長的會面，是中印邊界對峙以來兩國的首次高級別接觸，也是不丹外長首次公開發聲。

據《今日印度》11日報導，斯瓦拉傑當天在與會時表示，有必要解決威脅本地區的傳統和非傳統安全挑戰，各個成員國採取集體應對策略來應對恐怖主義、暴力極端主義和跨國犯罪等挑戰和加強成員國間的海事和網絡安全合作，在上述領域的具體措施也正在逐步展開。

報導稱，與會期間，斯瓦拉傑還說道，「睦鄰優先」和「東進」政策是印度外交政策的優先內容，對於印度推行其關鍵性的外交政策而言，BIMSTEC是一個天然的選擇。

此前，大陸人民網9日引述印度報業托拉斯當天報導稱，不丹方面已經承認，現中印洞朗爭議地區並非不丹領土。這一消息是中國外交部邊海司副司長王文麗在接待一印度媒體代表團時透露的。

印度報業托拉斯援引王文麗的話說：「印軍越界事件發生後，不丹方面非常清楚地告訴我們該事件發生地不屬於不丹領土。不丹人也很奇怪為什麼印度邊境部隊會進入中國領土。 」王文麗還表示她的觀點在不丹國家媒體及權威論壇上很普遍，那上面有「更有說服力的信息」。

印軍進入「不戰不和」模式？

另據海外網轉引《印度快報》10日報導，印度官方消息人士稱，中印邊境印軍已經進入「不戰不和」模式，印軍並沒有明顯的調度軍力和武器，若有任何行動也只是為了要“維持現狀”。

該印方消息人士透露說，印度政府正努力試圖採取兩種外交方式解決中印對峙危機，有兩種選擇：第一種選擇是讓不丹軍隊在對峙地區代替印度軍隊，使中國和不丹軍隊雙方撤兵，但又擔心這會給不丹提供與中國直接接觸的動力，使其與中國建交；第二個選擇是延長對峙時間直至11月，稱「隨著冬天的到來，該地區的氣候惡化，使任何軍事行動都變得困難」。

(旺報)