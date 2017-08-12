這也太慘了！無薪假借酒澆愁 騎車返家遇酒測
台中市1名51歲鄭姓婦人因目前放無薪假，日前晚間到友人住處喝酒吐苦水，卻在騎機車返家途中遭攔查並施以酒測，她一度抗拒哀求警察「下次不敢了」、「我現在放無薪假都沒有收入，每個月還要付1萬元的房租，真的壓力很大！」警方酒測發現其酒測值高達0.65MG/L，警方訊後依公共危險罪嫌將她移送。
鄭婦原本在工地做補釘工人，近日因無工作在家放無薪假在家，日前晚間到烏日區五光路朋友家中喝酒苦吐水，喝了2-3杯威士忌後，騎車要回家睡覺，卻在烏日區五光路與中投西路口遇到警方巡邏，因行車不穩被警方上前攔查，發現她滿臉通紅，施以酒測，酒測值高達0.65MG/L，警方訊後依公共危險罪嫌，移送台中地檢署偵辦。
警方一開始要執行酒測時，鄭婦不斷向警方哀求：「我下次不敢了，我現在放無薪假都沒有收入，每個月還要付1萬元的房租，真的壓力很大！」、「可不可以不要酒測？」等語，警方雖同情她的處境，但仍需依法執行酒測，酒測值高達0.65 MG/L。
酒測結果出爐後，鄭婦除了要被罰9萬元行政罰緩或刑事罰金，還要被吊銷駕照無法騎車上班，經濟等於陷入困境，可說是雪上加霜，唯酒駕是事實，警方也在訊後依公共危險罪嫌將他移送。
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(中時)
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